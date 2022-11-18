Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Владимир Семёнов, депутат Барнаульской городской Думы Анна Юферева и координатор молодёжной организации ЛДПР Михаил Гончаров встретились со студентами-политологами Алтайского государственного университета. Мероприятие прошло в рамках беседы «Диалог на равных», сообщает пресс-служба партии.

Либерал-демократы рассказали о деятельности партии, депутатской работе, молодёжной политике, а также обсудили вопросы, которые касались туристического и промышленного сектора. А ещё вручили памятные подарки от ЛДПР.

Также активисты молодёжной организации ЛДПР провели в Международный день студента акцию: раздали ручки и тетради с фирменным логотипом партии. Это партия делает уже не в первый раз, и «молодёжка» ЛДПР всегда рада содействовать студенчеству в их образовательном процессе, подчеркнули в партии.

Фото: ЛДПР