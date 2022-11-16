Медведев: РФ изымет имущество иностранных компаний в ответ на кражу активов
Зампред Совбеза заявил, что в России достаточно денег и имущества частных инвесторов из других стран, чтобы компенсировать украденное
Россия изымет имущество иностранных компаний, если её активы конфискуют по итогам резолюции ООН, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Напомним, 14 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о механизме взимания с России репараций Украине. За документ проголосовали 94 страны, 73 воздержались, а 14 государств высказались против: это сама Россия, а также Китай, Белоруссия, Иран, Сирия, Куба, Северная Корея, Зимбабве, Эритрея, Багамы, Центральноафриканская республика, Эфиопия, Мали и Никарагуа.
«Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств. Их [иностранных кредитов, замороженных на счетах средств и прочих ценностей] у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 млрд долларов. Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России», — написал экс-президент в Telegram-канале.
Напоследок Медведев назвал «печальным» то, что ООН приняла «такие беззаконные решения, что просто тушите свет». «И свет тушат. На следующий день...» — заключил он.