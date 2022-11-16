Медведев: РФ изымет имущество иностранных компаний в ответ на кражу активов

Россия изымет имущество иностранных компаний, если её активы конфискуют по итогам резолюции ООН, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Напомним, 14 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о механизме взимания с России репараций Украине. За документ проголосовали 94 страны, 73 воздержались, а 14 государств высказались против: это сама Россия, а также Китай, Белоруссия, Иран, Сирия, Куба, Северная Корея, Зимбабве, Эритрея, Багамы, Центральноафриканская республика, Эфиопия, Мали и Никарагуа.

«Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств. Их [иностранных кредитов, замороженных на счетах средств и прочих ценностей] у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 млрд долларов. Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России», — написал экс-президент в Telegram-канале.

Напоследок Медведев назвал «печальным» то, что ООН приняла «такие беззаконные решения, что просто тушите свет». «И свет тушат. На следующий день...» — заключил он.