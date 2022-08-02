МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси
Ее самолет должен приземлиться в Тайбэе в ближайшие часы
В МИД Тайваня подтвердили информацию о визите спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 2 августа. Об этом сообщает издание «Чжунши синьвэньван» со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее китайские истребители пролетели над линией, разделяющей Тайваньский пролив. Военные самолеты приблизились к Тайваню на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. В самом Тайбэе готовятся к визиту политика — расстелили ковровые дорожки и забронировали 48 номеров в местном отеле.
По информации СМИ, она должна приземлиться на острове в ближайший час.
Напомним, что 29 июля спикер Конгресса США Нэнси Пелоси начала своё дипломатическое турне по Юго-Восточной Азии. Широкое внимание к поездке привлекло возможное посещение Тайваня — в Китае крайне негативно отнеслись к возможному полёту Пелоси на остров.
В результате китайская армия начала активные учения с боевыми стрельбами в проливе с Тайванем, а китайские газеты призвали сбить самолёт Пелоси, если он попытается приземлиться на острове.