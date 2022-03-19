США рассматривают отключение России от GPS
Как заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, каждый смартфон также подключён к ГЛОНАСС, а потому волноваться не стоит
19 марта 2022, 16:32
США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, но переживать не стоит, так как у нас есть ГЛОНАСС, заявил в субботу гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединённые Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — цитирует его слова РИА Новости.
Он уточнил, что «напрягаться» по этому поводу не стоит, так как каждый смартфон также подключён к российской системе ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжит работать.
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