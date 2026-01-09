НОВОСТИОбщество

Вышел документальный фильм о барнаульском маньяке Манишине

Кинокартину можно посмотреть на Rutube

09 января 2026, 18:16, ИА Амител

Виталий Манишин / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев
Виталий Манишин / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

На медиаплатформе "МВД Медиа" опубликован документальный фильм, посвященный громкому уголовному делу. Лента подробно рассказывает о расследовании преступлений так называемого "барнаульского маньяка", державшего в страхе регион более двадцати лет.

Фильм "Красавицы и чудовище", доступный на Rutube, детально восстановил ход операции по поимке серийного убийцы. Летом 2000 года его жертвами стали пять абитуриенток Барнаульского политехнического университета. Однако преступник десятилетиями умело скрывался, ведя жизнь законопослушного гражданина. Авторы подчеркивают, что раскрыть дело удалось только благодаря кропотливой работе оперативников и их личной заинтересованности в результате.

В проекте приняли участие ветераны и действующие сотрудники правоохранительных органов Алтайского края, включая заместителя начальника УУР ГУ МВД по региону Олега Колесникова. Они поделились деталями многолетнего поиска.

Напомним, маньяка из Алтайского края Виталия Манишина осудили за убийство 11 девушек и женщин. На расследование резонансного дела ушло более 20 лет. В мае 2023-го Манишина арестовали по подозрению в убийстве, совершенном в 1989 году. На допросах он признался, что в его списке есть еще десять жертв.

Ранее amic.ru подробно писал о том,  как суд вынес приговор Манишину и признал ли он вину.

Барнаул Алтайский край фильмы политеховский маньяк
Читайте также в сюжете: Дело "политеховского маньяка" в Барнауле

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

18:30:09 09-01-2026

Калманский маньяк.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

18:46:51 09-01-2026

... а раньше про героев соц.труда фильмы снимали....
Про тех кто всё жизнь на предприятии, за станком....
В "голубые огоньки" рабочих приглашали ...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:39:47 09-01-2026

Шинник (18:46:51 09-01-2026) ... а раньше про героев соц.труда фильмы снимали....Про ... Наверное, фильм не славном маньяке, а о ходе следствия и его поимки.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Нейросеть

11:19:25 10-01-2026

Шинник (18:46:51 09-01-2026) ... а раньше про героев соц.труда фильмы снимали....Про ... название фильма !

"Самый загадочный маньяк России I Как его искали 23 года."

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Нейросеть

18:23:01 11-01-2026

Нейросеть (11:19:25 10-01-2026) название фильма !"Самый загадочный маньяк России I К...
интересно, а что не так ?
Не умеют поиском пользоваться ?
Или их на Рутюбе забанили ?
Выдано же название !!!!!!!!!!!

Или опять "хомячки" в чате ?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:03:58 09-01-2026

нужно делать фильмы о героях, а не о маньяках. Их наказать надо и забыть.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:05:09 09-01-2026

Родинский маньяк

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:09:27 09-01-2026

а как фильм-то называется?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:29 10-01-2026

Элен без ребят (20:09:27 09-01-2026) а как фильм-то называется? ... маньяк и ребята

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:13:32 09-01-2026

А про "ещё десять" как-то навевает про "лишь бы на кого повесить.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:30:03 09-01-2026

Чиновник самовыдвиженец маньяк

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:31:44 09-01-2026

Как его ловили конечно интересно. А вот интереснее послушать самого маньяка.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:07:51 09-01-2026

Ни ссылки, ни названия.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:34:52 10-01-2026

Гость (21:07:51 09-01-2026) Ни ссылки, ни названия.... Красавицы и Чудовище....смотрите в Рутубе

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

22:22:05 09-01-2026

Киношка для спецов конечно нужна (но не в сети), а так лишняя реклама для подростков.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:51:43 10-01-2026

Личная заинтересованность расследователей? Что имеется в виду? Кому-то из расследователей перешёл дорогу и вот уже тянет охапку висяков?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:06 10-01-2026

Не смотрел и смотреть не собираюсь.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:08 10-01-2026

Гость (09:21:06 10-01-2026) Не смотрел и смотреть не собираюсь.... Прощай!

  -15 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров