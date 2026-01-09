Вышел документальный фильм о барнаульском маньяке Манишине
Кинокартину можно посмотреть на Rutube
На медиаплатформе "МВД Медиа" опубликован документальный фильм, посвященный громкому уголовному делу. Лента подробно рассказывает о расследовании преступлений так называемого "барнаульского маньяка", державшего в страхе регион более двадцати лет.
Фильм "Красавицы и чудовище", доступный на Rutube, детально восстановил ход операции по поимке серийного убийцы. Летом 2000 года его жертвами стали пять абитуриенток Барнаульского политехнического университета. Однако преступник десятилетиями умело скрывался, ведя жизнь законопослушного гражданина. Авторы подчеркивают, что раскрыть дело удалось только благодаря кропотливой работе оперативников и их личной заинтересованности в результате.
В проекте приняли участие ветераны и действующие сотрудники правоохранительных органов Алтайского края, включая заместителя начальника УУР ГУ МВД по региону Олега Колесникова. Они поделились деталями многолетнего поиска.
Напомним, маньяка из Алтайского края Виталия Манишина осудили за убийство 11 девушек и женщин. На расследование резонансного дела ушло более 20 лет. В мае 2023-го Манишина арестовали по подозрению в убийстве, совершенном в 1989 году. На допросах он признался, что в его списке есть еще десять жертв.
Ранее amic.ru подробно писал о том, как суд вынес приговор Манишину и признал ли он вину.
18:30:09 09-01-2026
18:46:51 09-01-2026
... а раньше про героев соц.труда фильмы снимали....
Про тех кто всё жизнь на предприятии, за станком....
В "голубые огоньки" рабочих приглашали ...
23:39:47 09-01-2026
Шинник (18:46:51 09-01-2026) ... а раньше про героев соц.труда фильмы снимали....Про ... Наверное, фильм не славном маньяке, а о ходе следствия и его поимки.
11:19:25 10-01-2026
Шинник (18:46:51 09-01-2026) ... а раньше про героев соц.труда фильмы снимали....Про ... название фильма !
"Самый загадочный маньяк России I Как его искали 23 года."
18:23:01 11-01-2026
Нейросеть (11:19:25 10-01-2026) название фильма !"Самый загадочный маньяк России I К...
интересно, а что не так ?
Не умеют поиском пользоваться ?
Или их на Рутюбе забанили ?
Выдано же название !!!!!!!!!!!
Или опять "хомячки" в чате ?
19:03:58 09-01-2026
нужно делать фильмы о героях, а не о маньяках. Их наказать надо и забыть.
20:05:09 09-01-2026
20:09:27 09-01-2026
а как фильм-то называется?
12:31:29 10-01-2026
Элен без ребят (20:09:27 09-01-2026) а как фильм-то называется? ... маньяк и ребята
20:13:32 09-01-2026
А про "ещё десять" как-то навевает про "лишь бы на кого повесить.
20:30:03 09-01-2026
20:31:44 09-01-2026
Как его ловили конечно интересно. А вот интереснее послушать самого маньяка.
21:07:51 09-01-2026
Ни ссылки, ни названия.
02:34:52 10-01-2026
Гость (21:07:51 09-01-2026) Ни ссылки, ни названия.... Красавицы и Чудовище....смотрите в Рутубе
22:22:05 09-01-2026
Киношка для спецов конечно нужна (но не в сети), а так лишняя реклама для подростков.
04:51:43 10-01-2026
Личная заинтересованность расследователей? Что имеется в виду? Кому-то из расследователей перешёл дорогу и вот уже тянет охапку висяков?
09:21:06 10-01-2026
Не смотрел и смотреть не собираюсь.
11:27:08 10-01-2026
Гость (09:21:06 10-01-2026) Не смотрел и смотреть не собираюсь.... Прощай!