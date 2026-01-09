Вышел документальный фильм о барнаульском маньяке Манишине

Кинокартину можно посмотреть на Rutube

09 января 2026, 18:16, ИА Амител

Виталий Манишин / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

На медиаплатформе "МВД Медиа" опубликован документальный фильм, посвященный громкому уголовному делу. Лента подробно рассказывает о расследовании преступлений так называемого "барнаульского маньяка", державшего в страхе регион более двадцати лет.

Фильм "Красавицы и чудовище", доступный на Rutube, детально восстановил ход операции по поимке серийного убийцы. Летом 2000 года его жертвами стали пять абитуриенток Барнаульского политехнического университета. Однако преступник десятилетиями умело скрывался, ведя жизнь законопослушного гражданина. Авторы подчеркивают, что раскрыть дело удалось только благодаря кропотливой работе оперативников и их личной заинтересованности в результате.

В проекте приняли участие ветераны и действующие сотрудники правоохранительных органов Алтайского края, включая заместителя начальника УУР ГУ МВД по региону Олега Колесникова. Они поделились деталями многолетнего поиска.

Напомним, маньяка из Алтайского края Виталия Манишина осудили за убийство 11 девушек и женщин. На расследование резонансного дела ушло более 20 лет. В мае 2023-го Манишина арестовали по подозрению в убийстве, совершенном в 1989 году. На допросах он признался, что в его списке есть еще десять жертв.

