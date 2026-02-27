Приговор "барнаульскому маньяку" Виталию Манишину оставили без изменений в апелляции

Адвокат осужденного усмотрела в показаниях самооговор, а один из потерпевших настаивал на ужесточении наказания

27 февраля 2026, 15:21, ИА Амител

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
27 февраля судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда рассмотрела апелляционные жалобы на приговор Виталию Манишину, осужденному на 25 лет за убийство 11 человек, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона. 

Напомним, апелляции подали адвокат Лариса Ростовцева — она усмотрела в его показаниях самооговор, и один из потерпевших, который настаивал на ужесточении наказания.

«Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, выслушав мнения участников процесса, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Манишина осудили за убийство 11 девушек и женщин. На расследование резонансного дела ушло более 20 лет. В мае 2023 года Манишина арестовали по подозрению в убийстве, совершенном в 1989 году. На допросах он признался, что в его списке еще десять жертв.

Расследование продолжается: не найдены убийцы еще нескольких девушек и одной женщины.

По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших компенсацию морального вреда. 

Гость

15:47:43 27-02-2026

Не могу без боли думать об этом. Одиннадцать молоденьких девочек замучил и выйдет через 25 лет.

Гость

15:57:18 27-02-2026

Гость (15:47:43 27-02-2026) Не могу без боли думать об этом. Одиннадцать молоденьких дев... По рассказам комментаторов амика мужики в России не доживают до пенсии. Из 25 лет до кончины преступника не более 10 лет. Выдыхай.

Гость

16:09:10 27-02-2026

Гость (15:57:18 27-02-2026) По рассказам комментаторов амика мужики в России не доживают... А почему родственники погибших должны кормить своими налогами убийцу их детей.Такое зазеркалье в реальности, никакому разуму нормальному не подвластно.

Гость

22:27:05 27-02-2026

Гость (16:09:10 27-02-2026) А почему родственники погибших должны кормить своими налогам... Потому что они ни причем. Будет варежки шить, зарабатывать, как ваш кумир- навальный. Привет вашим родственникам.

Гость

16:01:35 27-02-2026

Не выйдет.

Их

20:35:18 27-02-2026

А почему вы думаете, что это он?.. Думайте..

Гость

22:28:29 27-02-2026

Их (20:35:18 27-02-2026) А почему вы думаете, что это он?.. Думайте.. ... Думаешь это ты сделал?

Гость

23:48:53 27-02-2026

Он выбрал свой крест, он его и понесет. А вот какой крест выбрали те в погонах, из-за которых человек выпрыгнул из окна? Из гнилого дерева сей крест.

