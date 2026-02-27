Приговор "барнаульскому маньяку" Виталию Манишину оставили без изменений в апелляции

Адвокат осужденного усмотрела в показаниях самооговор, а один из потерпевших настаивал на ужесточении наказания

27 февраля 2026, 15:21, ИА Амител

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

27 февраля судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда рассмотрела апелляционные жалобы на приговор Виталию Манишину, осужденному на 25 лет за убийство 11 человек, сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Напомним, апелляции подали адвокат Лариса Ростовцева — она усмотрела в его показаниях самооговор, и один из потерпевших, который настаивал на ужесточении наказания.

«Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, выслушав мнения участников процесса, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Манишина осудили за убийство 11 девушек и женщин. На расследование резонансного дела ушло более 20 лет. В мае 2023 года Манишина арестовали по подозрению в убийстве, совершенном в 1989 году. На допросах он признался, что в его списке еще десять жертв.

Расследование продолжается: не найдены убийцы еще нескольких девушек и одной женщины.

По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевших компенсацию морального вреда.