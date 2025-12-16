"Позорно и цинично". Милонов осудил депутата, у которого жена родила в Чили
По мнению Милонова, такие депутаты России не нужны
16 декабря 2025, 11:28, ИА Амител
Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов раскритиковал депутата гордумы в Тольятти Александра Дорожкина, чья супруга родила ребенка в Чили, сообщает "Газета.ru".
Жена народного избранника, 42-летняя Любовь Марченко объяснила в своем блоге, почему было решено рожать именно в Чили. По ее словам, они с мужем хотели дать ребенку "сильный паспорт и возможность путешествовать".
Узнав об этой истории, Милонов заявил, что России не нужны такие депутаты. По его словам, подобное "показное роскошество" вызывает вопросы: откуда у парламентария такие средства и насколько честно они заработаны.
«Депутатство должно в ближайшее время относиться уже к его прошлой жизни, поскольку в России депутат не может себя настолько позорно и цинично вести. Если он считает, что его ребенок получает больше возможностей при рождении в Чили, он может и сам жить дальше в Чили – уж точно не с нами», – заявил Милонов.
Поведение жены депутата он назвал "хабалистым", "тупым", "циничным" и "бессовестным".
«Искренне желаю, чтобы жители нашей страны не видели таких жен депутатов никогда в жизни. Такие ни депутаты, ни их жены точно не нужны. Господи, насколько мелочно она выглядит со своими рассуждениями о США, Майами и Чили», – сказал представитель Госдумы.
Позже Любовь Дорожкина извинилась за свой пост о поездке и написала, что была счастлива вернуться домой с новорожденным ребенком. По данным "Базы", ее мужа могут вывести из местного состава политсовета – такие рекомендации передала "Единая Россия".
Ранее Милонов предложил запретить "Черную пятницу" в России. Он считает эту акцию "глобальным обманом", приводящим к разводам, алкоголизму, депрессии и даже самоубийствам. По его мнению, традиция распродаж вообще "не православна" и подобные вещи не должны интересовать жителей "Святой Руси".
11:34:26 16-12-2025
Таким депутатам не место в нашей стране. Пусть поживут на зарплату, как 99% россиян и попробуют полетать в Чили, а мы посмотрим как у них это получится)
11:54:22 16-12-2025
Наташа (11:34:26 16-12-2025) Таким депутатам не место в нашей стране. Пусть поживут на за...
Вы уверены в сказанном? А не в Швейцарии ли рожали они...
11:46:20 16-12-2025
выгонят.. уволят..? вот увидите пошумят и затихнут
11:59:36 16-12-2025
Там копни, так половина чиновников с двумя паспортами
12:39:18 16-12-2025
Гость (11:59:36 16-12-2025) Там копни, так половина чиновников с двумя паспортами... Однозначно!
12:02:43 16-12-2025
Это все что нужно знать о патриотизме нашей власти.
12:20:10 16-12-2025
Гость (12:02:43 16-12-2025) Это все что нужно знать о патриотизме нашей власти.... эмммм, что значит нашей, я за свою жизнь единственный раз голосовал, за Зюганова - это было начало нулевых.
потом понял, что смыслп это не имеет
12:23:36 16-12-2025
Гость (12:20:10 16-12-2025) эмммм, что значит нашей, я за свою жизнь единственный раз го... А вы во власти?
12:08:33 16-12-2025
"достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза.
Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза. " (с)
16:01:28 16-12-2025
ППШариков (12:08:33 16-12-2025) "достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза.Чи...
Это даже сейчас смешно, а тогда наверное вообще было тонкой сатирой
16:10:11 16-12-2025
Гость (16:01:28 16-12-2025) Это даже сейчас смешно, а тогда наверное вообще было тон... Ничего смешного, на обложке моего паспорта до сих пор тиснение СССР и мне скорее грустно(
12:29:49 16-12-2025
Ну это все понятно - лицемерие, вранье, двойная мораль как стандарт поведения во власти. Но насколько тупые еще при этом, чтобы не следить за своими кукушками, которые вываливают это в соцсети.
12:38:28 16-12-2025
Милонову какое дело??? Вездесущий МОРАЛИСТ!
14:07:15 16-12-2025
антураж-то какой, дорого-бахато ))) колхоз и тупость непроходимая
23:01:23 16-12-2025
Гость (14:07:15 16-12-2025) антураж-то какой, дорого-бахато ))) колхоз и тупость непрохо... у депутата еще 3 любовницы.
08:50:36 17-12-2025
Гость (23:01:23 16-12-2025) у депутата еще 3 любовницы. ... Завидно?
15:11:16 16-12-2025
Таки я вас умоляю, в этой стране 95% населения мечтают иметь второе гражданство. Пролетарская ненависть просыпается только у тех, кому не удается его получить. )))
Вина депутата лишь в том, что он не научил свою кукушку придерживать язык.
16:04:42 16-12-2025
а это не в Чили был Пиночет? Который расстрелял на аэродроме Че Ге Вару?
она поэтому поехала туда?
17:56:26 16-12-2025
Гость (16:04:42 16-12-2025) а это не в Чили был Пиночет? Который расстрелял на аэродроме... Пиночет? Че Гевару? В Чили? Да вы знаток истории!
18:44:49 16-12-2025
Гость (17:56:26 16-12-2025) Пиночет? Че Гевару? В Чили? Да вы знаток истории!... Поддержу. Расстреляли в Африке, и не Пеночет
20:35:55 16-12-2025
Гость (18:44:49 16-12-2025) Поддержу. Расстреляли в Африке, и не Пеночет... Еще один. В Боливии, а это тоже Южная Америка. но не Чили. И Пиночет тут ни причем.
23:02:47 16-12-2025
Гость (20:35:55 16-12-2025) Еще один. В Боливии, а это тоже Южная Америка. но не Чили. И... не мешайте им бредить умоляю. мы тут смеемся с этого винегрета