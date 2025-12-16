"Позорно и цинично". Милонов осудил депутата, у которого жена родила в Чили

По мнению Милонова, такие депутаты России не нужны

16 декабря 2025, 11:28, ИА Амител

Любовь Дорожкина, жена депутата из Тольятти / Фото: скриншот из видео

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов раскритиковал депутата гордумы в Тольятти Александра Дорожкина, чья супруга родила ребенка в Чили, сообщает "Газета.ru".

Жена народного избранника, 42-летняя Любовь Марченко объяснила в своем блоге, почему было решено рожать именно в Чили. По ее словам, они с мужем хотели дать ребенку "сильный паспорт и возможность путешествовать".

Узнав об этой истории, Милонов заявил, что России не нужны такие депутаты. По его словам, подобное "показное роскошество" вызывает вопросы: откуда у парламентария такие средства и насколько честно они заработаны.

«Депутатство должно в ближайшее время относиться уже к его прошлой жизни, поскольку в России депутат не может себя настолько позорно и цинично вести. Если он считает, что его ребенок получает больше возможностей при рождении в Чили, он может и сам жить дальше в Чили – уж точно не с нами», – заявил Милонов.

Поведение жены депутата он назвал "хабалистым", "тупым", "циничным" и "бессовестным".

«Искренне желаю, чтобы жители нашей страны не видели таких жен депутатов никогда в жизни. Такие ни депутаты, ни их жены точно не нужны. Господи, насколько мелочно она выглядит со своими рассуждениями о США, Майами и Чили», – сказал представитель Госдумы.

Позже Любовь Дорожкина извинилась за свой пост о поездке и написала, что была счастлива вернуться домой с новорожденным ребенком. По данным "Базы", ее мужа могут вывести из местного состава политсовета – такие рекомендации передала "Единая Россия".

Ранее Милонов предложил запретить "Черную пятницу" в России. Он считает эту акцию "глобальным обманом", приводящим к разводам, алкоголизму, депрессии и даже самоубийствам. По его мнению, традиция распродаж вообще "не православна" и подобные вещи не должны интересовать жителей "Святой Руси".