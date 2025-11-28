"Глобальный обман". Депутат Милонов призвал запретить "Черную пятницу" в России
Само определение "черная пятница" политик считает "нейролингвистической девиацией"
28 ноября 2025, 17:45, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить "Черную пятницу" в России, назвав ее "глобальным обманом", который, по его словам, приводит к разводам, алкоголизму, депрессии и даже самоубийствам. В разговоре с "Осторожно Media" политик объяснил, почему русскому человеку, как он выражается, "не стоит гнаться" за сезонными распродажами.
Милонов заявил, что само выражение "черная пятница" – это "нейролингвистическая девиация", заставляющая людей "оставлять рассудок" и бросаться за скидками, несмотря на кредиты и ограниченный бюджет:
«С каждым годом в наше общество все мощнее и мощнее ввинчивается нейролингвистическая девиация под названием "Черная пятница", по сути дела некий призыв, некий черный флажок, для того чтобы люди оставили рассудок... бежали якобы за бешеными скидками».
При этом, утверждает он, "реальных скидок практически не существует", а сам термин, по мнению парламентария, не должен иметь значения для "жителей Святой Руси". Милонов заявил, что традиция распродаж "не православна" и даже "ЛГБТ-подобна"*:
Поэтому, считает депутат, "Черную пятницу" нужно полностью вытравить из российской реальности:
«Иными словами, не будем больше использовать слова "черная пятница", запретим в России вот этот безумный бум, который приводит к разводам, к самоубийствам, к зависимости… алкоголизму и депрессии. "Черная пятница" – пошла вон из России».
Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов резко раскритиковал инициативу крупных банков по запрету скидок на маркетплейсах. В обращении к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной политик указал, что такие предложения противоречат интересам граждан и развитию конкуренции.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
18:37:03 28-11-2025
Взгляд какой то... Непонятный...
18:42:43 28-11-2025
Заметил сегодня суету среди продавцов и покупателей, а снижения цен не заметил. Наоборот, пельмени, которые стоили 249, сегодня 400.
20:00:48 28-11-2025
Милонова уже запретите
07:17:00 29-11-2025
Хон (20:00:48 28-11-2025) Милонова уже запретите... Да правильно он сказал насчёт "черной пятни цы".Снижаются(если вообще снижаются) цены на товары,подпадающие под поговорку,кстати,русскую, а они уж не обманут, " на тебе, Боже, что нам негоже". Надо же голову включать, ну, кто будет снижать цены на товары и продукты, если они и так расходятся. А если не расходятся, значит, продавец "загнул цены до невероятного.ПРиходится % на 5-10 скинуть цену.Остальное по радио, ТВ, другой реукламе -обработка мозга.
14:42:17 29-11-2025
Дед, хватит уже бредить!
15:49:41 29-11-2025
20:45:16 28-11-2025
Надо запретить карты магазинов (собирающие персональные данные) следовательно и двойные ценники (крупным шрифтом дешевле по карте - постоянным покупателям, а мелким, иногда вообще отсутствующим, дороже - для детей, гостей города, для не цивильных... Невозможно нормально купить, разделяют покупателей и неадекватно высокими ценами наказывают тех у кого нет карточек.
23:10:40 28-11-2025
Милонов ночами не спит, все о народе думает, чтобы им ещё запретить.