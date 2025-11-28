"Глобальный обман". Депутат Милонов призвал запретить "Черную пятницу" в России

Само определение "черная пятница" политик считает "нейролингвистической девиацией"

28 ноября 2025, 17:45, ИА Амител

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить "Черную пятницу" в России, назвав ее "глобальным обманом", который, по его словам, приводит к разводам, алкоголизму, депрессии и даже самоубийствам. В разговоре с "Осторожно Media" политик объяснил, почему русскому человеку, как он выражается, "не стоит гнаться" за сезонными распродажами.

Милонов заявил, что само выражение "черная пятница" – это "нейролингвистическая девиация", заставляющая людей "оставлять рассудок" и бросаться за скидками, несмотря на кредиты и ограниченный бюджет:

«С каждым годом в наше общество все мощнее и мощнее ввинчивается нейролингвистическая девиация под названием "Черная пятница", по сути дела некий призыв, некий черный флажок, для того чтобы люди оставили рассудок... бежали якобы за бешеными скидками».

При этом, утверждает он, "реальных скидок практически не существует", а сам термин, по мнению парламентария, не должен иметь значения для "жителей Святой Руси". Милонов заявил, что традиция распродаж "не православна" и даже "ЛГБТ-подобна"*:

Поэтому, считает депутат, "Черную пятницу" нужно полностью вытравить из российской реальности:

«Иными словами, не будем больше использовать слова "черная пятница", запретим в России вот этот безумный бум, который приводит к разводам, к самоубийствам, к зависимости… алкоголизму и депрессии. "Черная пятница" – пошла вон из России».

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов резко раскритиковал инициативу крупных банков по запрету скидок на маркетплейсах. В обращении к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной политик указал, что такие предложения противоречат интересам граждан и развитию конкуренции.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ