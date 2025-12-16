Жена депутата из Тольятти улетела рожать в Чили ради "сильного паспорта" для сына
Супруга члена "Единой России" поделилась этим в соцсетях, после чего ролик удалили, а в партии пообещали провести проверку
16 декабря 2025, 07:45, ИА Амител
Супруга депутата тольяттинской гордумы от "Единой России" Александра Дорожкина, Любовь Марченко, рассказала в соцсетях, как обеспечила новорожденному сыну "сильный паспорт", позволяющий путешествовать без виз более чем в 160 стран. Для этого пара отправилась рожать в Чили – билеты в первый класс, по словам женщины, ей подарил муж-депутат, пишет Readovka.
После публикации совета на блогершу и политика обрушилась волна критики. Пользователи соцсетей обвинили их в лицемерии и двойных стандартах. Вскоре ролик был удален, а в своем блоге Марченко разместила извинения, заявив, что "счастлива вернуться домой".
В "Единой России" отреагировали на скандал, объявив о начале проверки. Партия рекомендовала тольяттинскому отделению вывести Александра Дорожкина из состава политсовета.
Как отмечают СМИ, подобные "лайфхаки" обходятся недешево: перелет из Москвы в Чили в бизнес-классе стоит от 500 тысяч рублей, а некоторые рейсы требуют пересадки в странах, куда россиянам как раз необходима виза.
Кроме того, местные журналисты выяснили, что супруга еще одного представителя "Единой России", депутата Ивана Жиляева, родила ребенка за границей – в Аргентине, что также дает право на получение второго гражданства.
07:56:25 16-12-2025
Шах вам и мат. А вы устанавливайте макса и голосуйте через госуслуги.
08:09:02 16-12-2025
Гость (07:56:25 16-12-2025) Шах вам и мат. А вы устанавливайте макса и голосуйте через г... И? Причем здесь мессенджер? Причем здесь Госуслуги? Здесь конкретный пример мелкого лавочника, у которого есть какие то копейки. Решил распушить павлиний хвост, сделать с его точки зрения широкий жест - а чего мол, могу себе позволить. Зачем таких партии держат - это отдельный вопрос. Хотя на ЗАО ЕдимРоссию и так клейма поставить некуда. Чему удивляться присутствию в рядах буржуазной партии таких персонажей, если среди якобы коммунистов таких тоже немало. Но вот этот персонаж немного забыл о нынешнем времени и нынешнем состоянии общества. Ему такое не простят, обязательно будут последствия. Как минимум из депутатов он вылетит. Желательно еще и провести аудит его бизнеса - откуда деньги?
08:21:28 16-12-2025
Гость (08:09:02 16-12-2025) И? Причем здесь мессенджер? Причем здесь Госуслуги? Здесь ко... А вам не кажется ,что подобные вещи типичны для нашей нынешней власти?
10:13:04 16-12-2025
Афиноген (08:21:28 16-12-2025) А вам не кажется ,что подобные вещи типичны для нашей нынешн...
вот как раз для нынешней не типичны, просто остались еще индивиды, которые настолько тупые, что ничегошеньки еще не поняли и продолжают жить в старых реалиях. но таких выметают потихоньку. и это радует. а вообще их даже искать не надо, сами проявляются.
11:33:01 16-12-2025
Гость (10:13:04 16-12-2025) вот как раз для нынешней не типичны, просто остались еще... Я смотрю вы прямо неисправимый оптимист.Вы информацию то иногда какую то имеете?Всё таки интернет пока ещё работает и народ может обмениваться между собой разными интересными фактами.Так что и вы тоже не пренебрегайте.Там много чего узнаете.Где ,у кого детки за бугром,где квартиры там же ,а то и дворцы.Где счета лежат немалые .Вон ,недавно,тут же, была новость про какого то бывшего мелкого бийского чинушу,у которого три квартиры в трёх странах да денег ,как у дурака махорки.И это тотальное явление.Понимаете? Не единичное ,а массовое.Так ,что повода для радости не вижу.
14:02:25 16-12-2025
Афиноген (11:33:01 16-12-2025) Я смотрю вы прямо неисправимый оптимист.Вы информацию то ино...
Ага, я оптимист, а вы как та свинья, которая грязь всегда найдет. У которой все всегда плохо и все вокруг виноваты. Невозможно не видеть, как все меняется вокруг. Или вы и вам подобные специально нагнетаете?
15:54:24 16-12-2025
Гость (14:02:25 16-12-2025) Ага, я оптимист, а вы как та свинья, которая грязь всегд... А вы ,вообще ,адекватный или пытаетесь втереть очки по долгу службы?Что и где изменилось по вашему ?В чём прогресс для простых людей?В том что мы еле сводим концы с концами ,а они жируют тут и там ?В том ,что наш край,вылезая из кожи вон ,находится на последних местах по уровню жизни?А по вымиранию и заболеваемости на первых?Ни медицины нормальной ,ни зарплат,ни работы толковой.В чём для вас благолепие?
16:53:45 16-12-2025
Гость (14:02:25 16-12-2025) Ага, я оптимист, а вы как та свинья, которая грязь всегд... То , что меняется- базара нет, только не к лучшему.. Очевидно всем нормальным .
08:12:08 16-12-2025
Гость (07:56:25 16-12-2025) Шах вам и мат. А вы устанавливайте макса и голосуйте через г... Да мы уже давно поняли что мы в положении цугцванг в любых играх с государством!...
Делать то что!?...
08:36:03 16-12-2025
Гость (08:12:08 16-12-2025) Да мы уже давно поняли что мы в положении цугцванг в любых и... В трудах Ленина ответы
09:04:42 16-12-2025
Гость (08:12:08 16-12-2025) Да мы уже давно поняли что мы в положении цугцванг в любых и... На выборы ходите
10:32:25 16-12-2025
Гость (09:04:42 16-12-2025) На выборы ходите... Как сказал один из известных людей-если на выборах что то зависело от нас,нас бы туда не до пустили,вывод сами сделаете?
09:11:34 16-12-2025
Гость (07:56:25 16-12-2025) Шах вам и мат. А вы устанавливайте макса и голосуйте через г... Просто дура. Ну съездила, ну родила. Законов не нарушала. Зачем докладывать всей стране об этом. Дура
09:26:16 16-12-2025
ВВП (09:11:34 16-12-2025) Просто дура. Ну съездила, ну родила. Законов не нарушала. За... Ну продал страну за пачку печенья и бочку варенья. Ну продешевил. Бывает...
08:05:05 16-12-2025
Хохлушка?
08:05:05 16-12-2025
Чили стронг?
08:08:32 16-12-2025
Единая Россия - лучше родим детей в Чили ! ))
08:08:57 16-12-2025
И отправим учиться в Лондон. А жить потом отправим в США.
08:23:52 16-12-2025
Истинные патриоты своей родины!!!! 😎👍👍
08:30:39 16-12-2025
Кто не в курсе, даже внучка Сталина живёт сейчас в США. И сын Хрущёва жил до самой смерти. Что тогда удивляться. Но тут люди правда хотели более свободное перемещение по миру в будущем, этому дитя. Наши родители тогда про такое не думали. Родили не в недружественный стране. Какие проблемы? Бизнес-перелет когда многим поесть нормально нечего?! Судьба у нас такая, выходцев из крестьян :)
А так да, я бы добавил закон. Хочешь на хорошую должность в политику? Потом не ты, не твои дети не имеют право проживать в другой стране и быть гражданами других стран. Всё равно б сбегали. Но назад в Россию уже опасно было бы попасть.
08:40:28 16-12-2025
Мог бы и поумнее жену выбрать, ну или немую и не грамотную если только внешность нужна, чтоб не сдавала его в соцсетях.
09:11:44 16-12-2025
Пусть этот депутат и его жена публично откажутся от гражданства Чили для своего ребенка. Слабо? А свои извинения пусть оставят себе.
09:16:48 16-12-2025
Можно сколько угодно возмущаться, негодовать и т.д.
Но уверен любой имея возможность не просто уехать, а организовать достойную жизнь в другой стране, свалил бы незадумываясь
12:12:51 16-12-2025
Гость (09:16:48 16-12-2025) Можно сколько угодно возмущаться, негодовать и т.д.Но ув... Нет, не свалил бы. Там ты всегда будешь чужой, а тут своя страна, тут лежат мои предки. Не уеду никогда.
09:21:34 16-12-2025
Замечательную жизнь построили депутаты ЕР на нашей Родине! Настолько замечательную, что сами хотят слинять отсюда при первой возможности. Хоть в Чили, хоть в Гондурас, да хоть а Папуа-Новую Гвинею...
10:32:39 16-12-2025
Ну, с такими рожами да в их возрасте только в Чилях и рожать.
23:21:23 16-12-2025
гость (10:32:39 16-12-2025) Ну, с такими рожами да в их возрасте только в Чилях и рожат... она по показаниям никак не могла лететь ранее 6 -7 мес. беременности туда. ТК в самолете есть риск преждевременных родов и гибели ребенка. без справки от гинеколога акушера не посадят в самолет. значит она туда улетела давно, в начале осени. а историю крутят только теперь?
12:39:59 16-12-2025
И эта новость на фоне: ""Оправдать доверие". "Единая Россия" запустила предвыборную кампанию")))