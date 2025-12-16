Жена депутата из Тольятти улетела рожать в Чили ради "сильного паспорта" для сына

Супруга члена "Единой России" поделилась этим в соцсетях, после чего ролик удалили, а в партии пообещали провести проверку

16 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Депутат Дорожкин с женой / Фото: Readovka

Супруга депутата тольяттинской гордумы от "Единой России" Александра Дорожкина, Любовь Марченко, рассказала в соцсетях, как обеспечила новорожденному сыну "сильный паспорт", позволяющий путешествовать без виз более чем в 160 стран. Для этого пара отправилась рожать в Чили – билеты в первый класс, по словам женщины, ей подарил муж-депутат, пишет Readovka.

После публикации совета на блогершу и политика обрушилась волна критики. Пользователи соцсетей обвинили их в лицемерии и двойных стандартах. Вскоре ролик был удален, а в своем блоге Марченко разместила извинения, заявив, что "счастлива вернуться домой".

В "Единой России" отреагировали на скандал, объявив о начале проверки. Партия рекомендовала тольяттинскому отделению вывести Александра Дорожкина из состава политсовета.

Как отмечают СМИ, подобные "лайфхаки" обходятся недешево: перелет из Москвы в Чили в бизнес-классе стоит от 500 тысяч рублей, а некоторые рейсы требуют пересадки в странах, куда россиянам как раз необходима виза.

Кроме того, местные журналисты выяснили, что супруга еще одного представителя "Единой России", депутата Ивана Жиляева, родила ребенка за границей – в Аргентине, что также дает право на получение второго гражданства.