Правительство Армении объявило о предстоящей отставке

Согласно Конституции, кабмин уходит в отставку из‑за нового созыва парламента

30 июля 2026, 16:58, ИА Амител

Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Фото: kremlin.ru

Премьер‑министр Армении Никол Пашинян 30 июля сообщил, что правительство страны подаст в отставку в воскресенье — это связано с формированием Национального собрания нового созыва, пишут "Известия".

«Это наше последнее заседание правительства. В связи с формированием Национального собрания девятого созыва, согласно Конституции, мы подадим в отставку», — заявил Пашинян на заседании кабмина. Трансляцию мероприятия вело агентство NEWS.am на своем YouTube‑канале.

После того как правительство сложит полномочия, президент Армении назначит премьер‑министром кандидата, которого предложит парламентское большинство — им является правящая партия "Гражданский договор". Работа Национального собрания нового созыва стартует 2 августа, затем начнется процесс формирования нового кабинета министров.

Политическая напряженность в стране сохраняется более месяца. Еще 26 июня в Ереване у здания Конституционного суда начались протесты. Их организовали оппозиционные блоки "Сильная Армения" и "Армения", которые требовали признать недействительными результаты майских парламентских выборов.

4 июля пять оппозиционных сил объявили о переходе к новому этапу политического сопротивления — такое решение последовало после вердикта Конституционного суда.

В совместном заявлении партии подчеркнули, что постановление суда не снимает вопрос о легитимности действующей власти.

По итогам выборов в парламент прошли лишь три политические силы. Лидером стала партия "Гражданский договор" во главе с Пашиняном — она набрала 49,7456% (726 819 голосов).

Второе место занял блок "Сильная Армения" с результатом 23,271% (340 060 голосов), третье — блок "Армения" (9,923%, 144 983 голоса).