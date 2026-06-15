Если страна потеряет баланс между Востоком и Западом, это может привести к затяжному кризису

15 июня 2026, 15:53, ИА Амител

Никол Пашинян / Фото: primeminister.am

После переизбрания Никола Пашиняна Армения может повторить украинский сценарий, сообщил в интервью "Абзацу" политолог Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

Эксперт отметил, что ранее близкие отношения Еревана с Москвой способствовали поддержанию независимости страны. Однако теперь Армения, вероятно, переориентируется на Запад. Это может вызвать рост цен, снижение зарплат и дефицит электроэнергии. Кроме того, европейские страны, скорее всего, не окажут быстрой поддержки новому правительству.

«Армения продолжит стремиться к евроинтеграции, но будет делать это постепенно. Пашинян понимает, что никто не предоставит ему финансирование. Сначала он займется подавлением оппозиции, чтобы избежать протестов. Сначала устранят местных оппозиционеров, а затем перейдут к более радикальным мерам. Европа будет поддерживать этот режим. Сценарий будет похож на украинский: чем дальше от России, тем лучше для Пашиняна, но хуже для армянского народа», — заявил Дудчак.

Ранее Песков объяснил, почему Путин не поздравил Пашиняна с победой на выборах.