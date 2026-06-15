НОВОСТИПолитика

Армения после победы Пашиняна может повторить путь Украины

Если страна потеряет баланс между Востоком и Западом, это может привести к затяжному кризису

15 июня 2026, 15:53, ИА Амител

Никол Пашинян / Фото: primeminister.am
Никол Пашинян / Фото: primeminister.am

После переизбрания Никола Пашиняна Армения может повторить украинский сценарий, сообщил в интервью "Абзацу" политолог Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

Эксперт отметил, что ранее близкие отношения Еревана с Москвой способствовали поддержанию независимости страны. Однако теперь Армения, вероятно, переориентируется на Запад. Это может вызвать рост цен, снижение зарплат и дефицит электроэнергии. Кроме того, европейские страны, скорее всего, не окажут быстрой поддержки новому правительству.

«Армения продолжит стремиться к евроинтеграции, но будет делать это постепенно. Пашинян понимает, что никто не предоставит ему финансирование. Сначала он займется подавлением оппозиции, чтобы избежать протестов. Сначала устранят местных оппозиционеров, а затем перейдут к более радикальным мерам. Европа будет поддерживать этот режим. Сценарий будет похож на украинский: чем дальше от России, тем лучше для Пашиняна, но хуже для армянского народа», — заявил Дудчак.

Ранее Песков объяснил, почему Путин не поздравил Пашиняна с победой на выборах. 

Никол Пашинян / Фото: primeminister.am

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Политика украина Армения
       

Комментарии 17

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Мусик

15:55:25 15-06-2026

Вот те *опа новый год.

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Гость

17:03:10 15-06-2026

Мусик (15:55:25 15-06-2026) Вот те *опа новый год....
Ага, интересно как мы их денацифицировать и демилитаризировать собираемся, если у нас с ними нет общей границы. Сначала надо кого то другого...

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Гость

17:23:12 15-06-2026

Гость (17:03:10 15-06-2026) Ага, интересно как мы их денацифицировать и демилитаризи... Ты же видел битву Израиля и Ирана! Там общей границы вообще не пахнет. И ничего, воюют спокойно.

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Гость

17:51:12 15-06-2026

Гость (17:23:12 15-06-2026) Ты же видел битву Израиля и Ирана! Там общей границы вообще ...
Нее, мы так не умеем. Мы от помидор отказываемся...

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Гость

17:26:08 15-06-2026

Гость (17:03:10 15-06-2026) Ага, интересно как мы их денацифицировать и демилитаризи... Зато граничат с Азербайджаном, Ираном и Турцией

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Гость

17:49:37 15-06-2026

Гость (17:26:08 15-06-2026) Зато граничат с Азербайджаном, Ираном и Турцией...
Ну, правильно! Поэтому их и без нас уже демилитаризировали и вполовину денацифицировали, а мы только от помидор можем отказаться.

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Гость

18:00:41 15-06-2026

Гость (17:26:08 15-06-2026) Зато граничат с Азербайджаном, Ираном и Турцией... Вспоминаем любовь к туркам и азербайджанцам после событий апреля... После которых мохеровые браться стали шелковыми и попросились к белому царю...

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Гость

16:11:13 15-06-2026

"Сначала он займется подавлением оппозиции, чтобы избежать протестов. Сначала устранят местных оппозиционеров, а затем перейдут к более радикальным мерам. "

Не может быть!.. Какой ужас! Кошмар! Дикари! Как так можно поступать со своим собственным народом? Вот мы бы - никогда!!!

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Гость

16:36:22 15-06-2026

Гость (16:11:13 15-06-2026) "Сначала он займется подавлением оппозиции, чтобы избежать п... учитывая, что Пашинян этого нигде и никогда не говорил. Дудчак, наверное, что то перепутал или кого то)

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Гость

16:18:37 15-06-2026

Просто станет полностью независимой от россии

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Гость

00:12:07 16-06-2026

Гость (16:18:37 15-06-2026) Просто станет полностью независимой от россии... Про украину тоже так думали!...
Наивные люди!...

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Гена

16:55:34 15-06-2026

От Кавказа и Азии отделиться стеной метров 6 высотой... Какой в них интерес...

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Гость

17:17:52 15-06-2026

По этому пути идут все страны постсоветского пространства. В том числе и Белоруссия, после ухода Лукашенко. Можно сколько угодно хвалить Лаврова, но что во внешней политике РФ терпит одно поражение за другим - факт.

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Гость

17:29:44 15-06-2026

Гость (17:17:52 15-06-2026) По этому пути идут все страны постсоветского пространства. В...
Оказывается политика "бей своих, чтобы чужие боялись" приводит только к тому, что окружающие начинают объединяться уже против тебя. Кто бы мог подумать...

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Musik

18:37:05 15-06-2026

В России армян больше чем в Армении.
Собственно как и хохлов.

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Гость

18:46:29 15-06-2026

Musik (18:37:05 15-06-2026) В России армян больше чем в Армении. Собственно как и хо...
Это правда, но для меня было открытием, что самая большая диаспора армян живёт в Турции!!! Стамбул вообще армянский.

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Гость

18:45:31 15-06-2026

А чо, там ещё "армянский народ" остался?

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