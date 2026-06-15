Армения после победы Пашиняна может повторить путь Украины
Если страна потеряет баланс между Востоком и Западом, это может привести к затяжному кризису
15 июня 2026, 15:53, ИА Амител
После переизбрания Никола Пашиняна Армения может повторить украинский сценарий, сообщил в интервью "Абзацу" политолог Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.
Эксперт отметил, что ранее близкие отношения Еревана с Москвой способствовали поддержанию независимости страны. Однако теперь Армения, вероятно, переориентируется на Запад. Это может вызвать рост цен, снижение зарплат и дефицит электроэнергии. Кроме того, европейские страны, скорее всего, не окажут быстрой поддержки новому правительству.
«Армения продолжит стремиться к евроинтеграции, но будет делать это постепенно. Пашинян понимает, что никто не предоставит ему финансирование. Сначала он займется подавлением оппозиции, чтобы избежать протестов. Сначала устранят местных оппозиционеров, а затем перейдут к более радикальным мерам. Европа будет поддерживать этот режим. Сценарий будет похож на украинский: чем дальше от России, тем лучше для Пашиняна, но хуже для армянского народа», — заявил Дудчак.
Ранее Песков объяснил, почему Путин не поздравил Пашиняна с победой на выборах.
15:55:25 15-06-2026
Вот те *опа новый год.
17:03:10 15-06-2026
Мусик (15:55:25 15-06-2026) Вот те *опа новый год....
Ага, интересно как мы их денацифицировать и демилитаризировать собираемся, если у нас с ними нет общей границы. Сначала надо кого то другого...
17:23:12 15-06-2026
Гость (17:03:10 15-06-2026) Ага, интересно как мы их денацифицировать и демилитаризи... Ты же видел битву Израиля и Ирана! Там общей границы вообще не пахнет. И ничего, воюют спокойно.
17:51:12 15-06-2026
Гость (17:23:12 15-06-2026) Ты же видел битву Израиля и Ирана! Там общей границы вообще ...
Нее, мы так не умеем. Мы от помидор отказываемся...
17:26:08 15-06-2026
Гость (17:03:10 15-06-2026) Ага, интересно как мы их денацифицировать и демилитаризи... Зато граничат с Азербайджаном, Ираном и Турцией
17:49:37 15-06-2026
Гость (17:26:08 15-06-2026) Зато граничат с Азербайджаном, Ираном и Турцией...
Ну, правильно! Поэтому их и без нас уже демилитаризировали и вполовину денацифицировали, а мы только от помидор можем отказаться.
18:00:41 15-06-2026
Гость (17:26:08 15-06-2026) Зато граничат с Азербайджаном, Ираном и Турцией... Вспоминаем любовь к туркам и азербайджанцам после событий апреля... После которых мохеровые браться стали шелковыми и попросились к белому царю...
16:11:13 15-06-2026
"Сначала он займется подавлением оппозиции, чтобы избежать протестов. Сначала устранят местных оппозиционеров, а затем перейдут к более радикальным мерам. "
Не может быть!.. Какой ужас! Кошмар! Дикари! Как так можно поступать со своим собственным народом? Вот мы бы - никогда!!!
16:36:22 15-06-2026
Гость (16:11:13 15-06-2026) "Сначала он займется подавлением оппозиции, чтобы избежать п... учитывая, что Пашинян этого нигде и никогда не говорил. Дудчак, наверное, что то перепутал или кого то)
16:18:37 15-06-2026
Просто станет полностью независимой от россии
00:12:07 16-06-2026
Гость (16:18:37 15-06-2026) Просто станет полностью независимой от россии... Про украину тоже так думали!...
Наивные люди!...
16:55:34 15-06-2026
От Кавказа и Азии отделиться стеной метров 6 высотой... Какой в них интерес...
17:17:52 15-06-2026
По этому пути идут все страны постсоветского пространства. В том числе и Белоруссия, после ухода Лукашенко. Можно сколько угодно хвалить Лаврова, но что во внешней политике РФ терпит одно поражение за другим - факт.
17:29:44 15-06-2026
Гость (17:17:52 15-06-2026) По этому пути идут все страны постсоветского пространства. В...
Оказывается политика "бей своих, чтобы чужие боялись" приводит только к тому, что окружающие начинают объединяться уже против тебя. Кто бы мог подумать...
18:37:05 15-06-2026
В России армян больше чем в Армении.
Собственно как и хохлов.
18:46:29 15-06-2026
Musik (18:37:05 15-06-2026) В России армян больше чем в Армении. Собственно как и хо...
Это правда, но для меня было открытием, что самая большая диаспора армян живёт в Турции!!! Стамбул вообще армянский.
18:45:31 15-06-2026
А чо, там ещё "армянский народ" остался?