Партия Пашиняна не набрала 50% на парламентских выборах в Армении

После обработки 10% бюллетеней "Гражданский договор" лидировал с запасом, но итоговый показатель не позволил сформировать правительство единолично

08 июня 2026, 14:48, ИА Амител

Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Фото: kremlin.ru

В воскресенье в Армении прошли парламентские выборы, в ходе которых избирали 101 депутата Национального собрания. Срок полномочий нового состава парламента составит пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока. Среди них — "Гражданский договор", который возглавляет действующий премьер‑министр Никол Пашинян, пишет РИА Новости.

По данным ЦИК, после обработки бюллетеней с 1964 из 2005 избирательных участков партия премьер‑министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" получает 49,82% голосов — за нее проголосовали 707 858 избирателей. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства.

Примечательно, что в ночь на понедельник, когда ЦИК обработал лишь 10% бюллетеней, премьер объявил о победе своей политсилы. Тогда показатель составлял 54,64%. По мере поступления данных доля голосов сокращалась — после обработки 68% бюллетеней результат опустился до 49,46%, а итоговый показатель оказался чуть ниже 50%.

Распределение голосов по основным участникам выборов выглядит так: второе место — блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна (23,35%), а третье место — альянс "Армения" экс‑президента Роберта Кочаряна (9,94%).

Оппозиционные силы заявили о нарушениях в ходе голосования. Так, представитель блока "Сильная Армения" Арам Вардеванян сообщил о множестве нарушений — в частности, о случаях, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке избирателей значилось 35. Самвел Карапетян также заявлял о массовых арестах сторонников оппозиции.

Ишхан Сагателян, представитель альянса "Армения", подчеркнул, что власти, по его мнению, использовали "выборную карусель", запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление. Ранее Пашинян ответил на угрозу России прекратить соглашение по газу.