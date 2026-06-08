Партия Пашиняна не набрала 50% на парламентских выборах в Армении
После обработки 10% бюллетеней "Гражданский договор" лидировал с запасом, но итоговый показатель не позволил сформировать правительство единолично
08 июня 2026, 14:48, ИА Амител
В воскресенье в Армении прошли парламентские выборы, в ходе которых избирали 101 депутата Национального собрания. Срок полномочий нового состава парламента составит пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока. Среди них — "Гражданский договор", который возглавляет действующий премьер‑министр Никол Пашинян, пишет РИА Новости.
По данным ЦИК, после обработки бюллетеней с 1964 из 2005 избирательных участков партия премьер‑министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" получает 49,82% голосов — за нее проголосовали 707 858 избирателей. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства.
Примечательно, что в ночь на понедельник, когда ЦИК обработал лишь 10% бюллетеней, премьер объявил о победе своей политсилы. Тогда показатель составлял 54,64%. По мере поступления данных доля голосов сокращалась — после обработки 68% бюллетеней результат опустился до 49,46%, а итоговый показатель оказался чуть ниже 50%.
Распределение голосов по основным участникам выборов выглядит так: второе место — блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна (23,35%), а третье место — альянс "Армения" экс‑президента Роберта Кочаряна (9,94%).
Оппозиционные силы заявили о нарушениях в ходе голосования. Так, представитель блока "Сильная Армения" Арам Вардеванян сообщил о множестве нарушений — в частности, о случаях, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке избирателей значилось 35. Самвел Карапетян также заявлял о массовых арестах сторонников оппозиции.
Ишхан Сагателян, представитель альянса "Армения", подчеркнул, что власти, по его мнению, использовали "выборную карусель", запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление. Ранее Пашинян ответил на угрозу России прекратить соглашение по газу.
14:57:00 08-06-2026
Армянское радио - какое вам дело, до наших выборов?
15:12:05 08-06-2026
Гость (14:57:00 08-06-2026) Армянское радио - какое вам дело, до наших выборов?...
Интересно наблюдать же. У нас то все заранее известно
15:27:01 08-06-2026
Гость (15:12:05 08-06-2026) Интересно наблюдать же. У нас то все заранее известно... Можно подумать, кто-то сомневался в результатах их выборов после того, как всех оппозиционеров пашинян отправил в тюрьму. Рассказывают, что аресты продолжались даже в день голосования.
17:01:24 08-06-2026
Гость (15:27:01 08-06-2026) Можно подумать, кто-то сомневался в результатах их выборов п... Рассказывают, что в день голосования Пашинян лично бегал по участкам с наручниками. Странно, "всех оппозиционеров посадили", но при этом пророссийские блоки "Сильная Армения" и "Армения" спокойно числились в бюллетенях и за них голосовали миллионы людей. Наверное, Пашинян забыл дописать их в свой список "всех". А уголовные дела за подкуп избирателей — это вообще-то нормальная практика для стран, где выборы пытаются защитить, а не нарисовать
22:29:51 08-06-2026
Гость (17:01:24 08-06-2026) Рассказывают, что в день голосования Пашинян лично бегал по ... Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы премьер-министра Армении Никола Пашиняна кандидатам от оппозиции.
Так, наблюдатели отметили, что 13 мая в Арагацотнской области Пашинян заявил, что электроэнергетическая компания, принадлежащая лидеру "Сильной Армении" Самвелу Карапетяну, будет полностью национализирована, а 20 мая в Лорийской области пригрозил закрыть предприятия, принадлежащие лидеру "Процветающей Армении" Гагику Царукяну.
09:40:46 09-06-2026
Гость (22:29:51 08-06-2026) Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы премь... Когда аргументы окончательно закончились, в ход пошел банальный Ctrl+C / Ctrl+V из старых новостных архивов 2021 года. Вы хоть сами читайте, что копируете. Ссылаться на заявления пятилетней давности, путать газ с нефтью, а анкету в супермаркете — с международным правом... Скрипт явно сломался, перезагрузите
10:28:01 09-06-2026
Гость (09:40:46 09-06-2026) Когда аргументы окончательно закончились, в ход пошел баналь...
Зачем вы лжете, что я использую данные за 2021 год? Или хотите подчеркнуть, что Пашинян запугивает оппозицию на перманентной основе, аж с 2021 года?
Вот, пожалуйста, инфа РИА «Новости» от 8 июня 2026 года.
18:05 08.06.2026(обновлено: 20:13 08.06.2026)
ОБСЕ указала на публичные угрозы Пашиняна в адрес оппозиции
Наблюдатели ОБСЕ отметили угрозы Пашиняна кандидатам от оппозиции
Краткий пересказ от РИА ИИ
• Наблюдатели ОБСЕ отметили, что Пашинян публично угрожал кандидатам от оппозиции.
• Он публично заявлял о национализации компании лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна и пригрозил закрыть предприятия лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна.
ЕРЕВАН, 8 июн — РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ обратили внимание на публичные угрозы премьер-министра Армении Никола Пашиняна кандидатам от оппозиции.
10:40:31 09-06-2026
Гость (09:40:46 09-06-2026) Когда аргументы окончательно закончились, в ход пошел баналь... У вас вообще никаких аргументов, кроме "ловли блох" (описок). Газ с нефтью я не путаю, чисто описка, что ясно всем. Объяснять на примере покупки молока со скидкой Международное право начала некая читательница, а я только поясняю, что даже в супермаркете скидку дают на определенных условиях, а не "за красивые глаза."
15:21:50 08-06-2026
Гость (14:57:00 08-06-2026) Армянское радио - какое вам дело, до наших выборов?... Вопрос армянскому радио: Какое вам дело до нашего газа? Покупайте по европейской цене и выбирайте кого хотите. За счёт чего Армении дешевый газ? За счет России, а конкретно, в ущерб россиянам, в том числе армянской национальности. На наши налоги пашинян недавно привечал деятелей ЕС и зеленского, наших врагов, как они сами себя называют. Каждый день гибнут мирные россияне от оружия ЕС, а их убийцам пашинян вылизывает все места и демонстративно заявляет о стремлении в их стан.
15:56:36 08-06-2026
Гость (15:21:50 08-06-2026) Вопрос армянскому радио: Какое вам дело до нашего газа? По...
Не так давно Россия сама платила Украине за транзит газа.
16:13:37 08-06-2026
Гость (15:56:36 08-06-2026) Не так давно Россия сама платила Украине за транзит газа... Потому что не так давно на окраине проживали миллионы русских. Ради них Путин проводил операцию в «белых перчатках», не разрушая инфраструктуру. Ныне из подконтрольных режиму зеленского территорий большинство выехало.
16:56:36 08-06-2026
Гость (16:13:37 08-06-2026) Потому что не так давно на окраине проживали миллионы рус... Ликбез для экономистов из интернета: плата за транзит — это не субсидия для населения, а банальная арендная плата за пользование чужой инфраструктурой. Не заплатишь — вентиль закроют, газ до Европы не дойдет, и российский бюджет потеряет миллиарды валютной выручки. Кстати, Россия продолжала платить Украине за транзит и в 2022, и в 2023, и в 2024 годах. Видимо, контракты и международные суды пугают "Газпром" сильнее, чем отсутствие "белых перчаток"
20:22:50 08-06-2026
Гость (16:56:36 08-06-2026) Ликбез для экономистов из интернета: плата за транзит — это ... Не знаю ничего про ликбез, в котором вы черпаете информацию. Тем более, что очевидна ваша неспособность анализировать события и делать выводы. Дальше своего носа не видите. Банальная плата за транзит должна была поступать в казну украины и через бюджетные выплаты перетекать в карманы украинцев. Соглашусь,, народу перепадало мало, киевский режим в основном воровал деньги. Но газ из трубы реверсом поступал населению и таким образом простые украинцы могли обеспечивать базовые потребности. Что касается боязни Газпрома закрутить вентиль и потерять доход, то это лишь одна из составляющих. Если бы сразу в 2022 раздолбали украинский транзит, то вряд ли был бы взорван Северный поток. Без альтернативы Запад от него не смог бы отказаться. А как эффективно снимать санкции, недавно показал Иран,
09:25:44 09-06-2026
Гость (20:22:50 08-06-2026) Не знаю ничего про ликбез, в котором вы черпаете информацию.... Экспертиза уровня "Клуб диванных историков", аргументы кончились, начались сказки и переход на личности, но да ладно. Иран, который больше 40 лет сидит под жесточайшими санкциями с инфляцией под 50%, у вас оказывается "эффективно их снял"? Потрясающе. И прекратите путать транзит с благотворительностью: за реверсный газ Украина официально платила европейским поставщикам по рыночным ценам, никто им из транзитной трубы бесплатно ничего не наливал. До взрыва Северных потоков Газпром сам полностью остановил "Северный поток — 1" из-за турбин, а второй Германия даже не включила. Европа уже тогда пересаживалась на американский СПГ. Если бы Россия в начале 2022 года сама уничтожила украинский транзит, она бы просто выстрелила себе в ногу, добровольно лишившись миллиардов евро выручки. Но геополитическим фантастам в интернете, конечно, виднее, чем топ-менеджерам Газпрома.
11:27:51 09-06-2026
Гость (09:25:44 09-06-2026) Экспертиза уровня "Клуб диванных историков", аргументы кончи. Но геополитическим фантастам в интернете, конечно, виднее, чем топ-менеджерам Газпрома...
О, вы себя мните топ-менеджером Газпрома, выглядывая в окно киоска "фрукты-овощи"! )))
"Экспертиза уровня "Клуб диванных историков", аргументы кончились, начались сказки и переход на личности" - Никогда не перехожу на личности, только цитирую оппонента, если он сам начинает пытаться оскорбить меня. Вы получили ответ в вашем стиле, что же обижаетесь?
16:51:33 08-06-2026
Гость (15:21:50 08-06-2026) Вопрос армянскому радио: Какое вам дело до нашего газа? По... Потрясающая логика. То есть, если я покупаю в магазине молоко по акции, я автоматически обязуюсь согласовывать с директором гастронома, с кем мне гулять по вечерам и за кого голосовать? И да, открою секрет: "Газпром" — это коммерческая компания, а не налоговая инспекция, наши налоги в Армению по трубам не текут
19:10:44 08-06-2026
Гость (16:51:33 08-06-2026) Потрясающая логика. То есть, если я покупаю в магазине молок... Вы в магазине покупаете молоко ДЕШЕВЛЕ по карте ритейла ( как член клуба покупателей данной сети) КАК ЛОЯЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ. Если перестаете быть лояльным покупателем, то смотрите цену без скидки, оплачиваете по полной программе. Проверьте в Ленте, купите товар по карте Лента и без неё. И как лояльный покупатель, вы должны соблюдать определенные правила магазина.
Что касается скидочных акций Газпрома на цену на нефть для всех подряд без всяких условий, расскажите подробнее. Мне неизвестны такие случаи.
Что касается прогулок по вечерам с кем хотите, то гуляйте за свой счет. Голосуйте, за кого хотите. Но если хотите гулять и голосовать за того, кто вас лишит возможности покупать газ дешево, то это ваш выбор. Пашинян объявил, что держит курс на вступление в ЕС. ЕС уже начинает трансформироваться из экономического в военно-экономический союз. Сообщает о планах войны с Россией через 2-3 года. Армения, став членом ЕС, должна будет мобилизовать своё население и физически участвовать в военных действиях. Таким образом, армяне проголосовали за превращение Армении в полигон с кабами, бомбежками и потенциальным заражением ядерным оружием.
20:10:06 08-06-2026
Гость (19:10:44 08-06-2026) Вы в магазине покупаете молоко ДЕШЕВЛЕ по карте ритейла ( ка... Вы для начала разберитесь, чем "Газпром" торгует — он поставляет в Армению газ, а не нефть. Во-вторых, путать экономический союз ЕС с военным блоком НАТО и пугать армий из Брюсселя — это уровень конспирологии из пабликов для пенсионеров. Ну и главное: покажите мне хоть один устав торговой сети, где за скидку на молоко покупатель обязан отдать директору паспорт и право голоса. Международные контракты — это бизнес, а не рабство
09:12:43 09-06-2026
Гость (20:10:06 08-06-2026) Вы для начала разберитесь, чем "Газпром" торгует — он постав... Разумеется, Газпром поставляет газ, про нефть просто техническая описка, тут и разбираться нечего
Что касается путаницы экономического союза ЕС и НАТО, то это лишь в вашей голове,
Про стремление к трансформации ЕС из экономического в военно-экономический блок, заявляли Лавров, Путин, Небензя в своих выступлениях. Да, они люди немолодые, но называть их пенсионерами- конспирологами – очень смело с вашей стороны)))
Про уставы торговой сети. Для получения скидочной карты лояльности покупателя вы предъявляете паспорт и заполняете анкету, даете номер телефона, чтобы ритейл мог посылать вам рекламные СМС, напоминал о скидках в честь дня рождения и т.п.. В личном кабинете фиксируются все ваши покупки, накапливаются баллы. То есть нигде не дают скидку просто так, на покупателя накладывают определенные обязательства и торговля использует сведения о вас для своей маркетинговой политики.
Про ваше высказывание, что «международные контракты - это бизнес, а не рабство». Похоже, что вы никогда не заключали никаких контрактов. Даже не международные, а самые обычные договоры между гражданами предполагают исполнение на определенных условиях. Если одна из сторон нарушает условия, то и договор можно признать недействительным.
09:36:03 09-06-2026
Гость (09:12:43 09-06-2026) Разумеется, Газпром поставляет газ, про нефть просто техниче... Вы сами подтвердили мою правоту: контракт предполагает исполнение условий. Условие газового контракта — вовремя платить за газ. Армения за него платит. Всё. В контракте "Газпрома" нет и не может быть пунктов о том, с кем Пашиняну встречаться. Политические заявления на пресс-конференциях — это не международное право. Откройте официальные документы ЕС: там как не было единой армии и пунктов о принудительной мобилизации, так и нет. Пугать армян тем, что Брюссель отправит их в окопы — это уровень фантастики. И да, если вы искренне верите, что, оставив номер телефона в супермаркете, вы попали к ним в рабство и обязаны выполнять их "политическую волю", то у вас очень специфическое представление о свободе, не имеющее ничего общего с реальностью.
17:52:03 08-06-2026
С сайта рбк: «Пашинян также добавил, что намерен продолжить курс Армении на вступление в ЕС, но при этом сохранить участие и членство в ЕАЭС, а также продолжить развивать отношения с Россией». Сказочный персоныш
18:41:28 08-06-2026
Гость (16:51:33 08-06-2026) Потрясающая логика. То есть, если я покупаю в магазине молок... Вы государству не платите налоги? Бытовым газом никогда не пользовались и не оплачивали его, в том числе НДС?
ПАО «Газпром» — публичное акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит государству..
20:05:58 08-06-2026
Гость (18:41:28 08-06-2026) Вы государству не платите налоги? Бытовым газом никогда не... У вас финансовые потоки в голове развернулись в обратную сторону. Это не государство спонсирует "Газпром" из наших налогов, а "Газпром" платит налоги и дивиденды в бюджет. Деньги из вашей квитанции за газ идут на обслуживание вашей местной трубы. А международные контракты Армении оплачиваются из выручки от экспорта, а не из вашего кармана. Почитайте устав любого ПАО, чтобы не путать баланс коммерческой компании с госбюджетом
20:51:31 08-06-2026
Надо же, сколько дизлайков! Сколько людей ненавидят Армению! Ведь выбирая Пашиняна, армяне получили перспективы превращения своей страны в труху в недалеком будущем. Общих границ с Россией нет, поэтому в случае чего всё снесут ракетами, всю древнюю цивилизацию вместе с населением, не успевшим сбежать. Когда украинцы голосовали за Зеленского, они думали, что выбирают мир, мне тоже так казалось. Но результат налицо. Армения, видя свежий пример, тоже решила самоуничтожиться. А Пашинян считает, что его личная судьба далеко, где-то в Париже. Камера сохранила, как он трогательно изображал из пальцев сердечко вслед улетающему из Еревана Макрону...
21:26:34 08-06-2026
Давно пора за узда взять пашинянов что в России что там?
23:37:59 08-06-2026
В этом году Газпром ( кто не в курсе - публичное акционерное общество, контрольный пакет акций которого принадлежит государству; основной источник государственного бюджета – налоговые доходы) проверял техническое состояние домашней газовой плиты, что обязательно. Смотрим чек. За услугу взяли 1084 рубля, из них НДС 22% 195,48р. С одной только плиты за 10 минут государство получило от меня почти 200р налога! Ещё Газпром с прибылью от услуги. Зато в Армению дают газ в три раза дешевле рыночной цены. Конечно, я хочу не 1084р платить за обслуживание, а тоже в 3 раза меньше. Пусть армянам сделают европейскийю ценник, а россиянам за их счет меньше. Если Ереван такой самостоятельный и приголубил, предоставил трибуну зеленскому, много раз публично призывающему убивать россиян (в том числе мирных) десятками тысяч в месяц.
09:50:14 09-06-2026
Гость (23:37:59 08-06-2026) В этом году Газпром ( кто не в курсе - публичное акционерное... Выдумывать фейковые визиты и привязывать квитанцию за конфорку к геополитике — это уровень детского сада. Мне просто лень тратить время на этот бред...Привет кураторам.
11:41:38 09-06-2026
Гость (09:50:14 09-06-2026) Выдумывать фейковые визиты и привязывать квитанцию за конфор... Вы из какой страны пишете? Если вам недоступен рутуб, на ютубе много видео с визитом Макрона и делегации ЕС, выступление зеленского. Его обещание с ереванской трибуны налета боевых дронов на Красную площадь во время парада 9 мая под одобрение пашиняна.
10:00:21 09-06-2026
ну норм, обогнали ЕР даже