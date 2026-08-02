Президент Армении переназначил Пашиняна на пост премьер-министра

Назначение последовало за отставкой правительства

02 августа 2026, 21:35, ИА Амител

Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Фото: kremlin.ru

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о переназначении Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны, сообщает РИА Новости.

«В Конституции республики указано, что президент после начала срока полномочий парламента назначает премьером кандидата, представленного большинством в законодательном органе», — пишет агентство.

Это назначение последовало за отставкой правительства, которая была принята утром 2 августа в связи с началом работы Национального собрания нового созыва. Согласно результатам прошедших выборов, парламент сформировали три политические силы: партия "Гражданский договор" получила 64 мандата, блоки "Сильная Армения" и "Армения" — 29 и 12 мест соответственно.

Таким образом, политическая сила Пашиняна располагает достаточным количеством голосов для самостоятельного формирования кабинета министров.

Первая сессия новоизбранного парламента стартовала в воскресенье в Ереване. Одним из заметных событий первого дня стало отсутствие выступления католикоса всех армян Гарегина II, что спровоцировало недовольство со стороны оппозиционных депутатов.