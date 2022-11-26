Путин заявил, что больше набирать людей по частичной мобилизации не нужно
В ходе встречи с президентом одна из матерей солдат рассказала, что у нее четыре сына — два из них уже на спецоперации, а вместе с ними и муж
26 ноября 2022, 07:32
Президент России Владимир Путин сообщил, что больше набора не надо в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время встречи президента с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции Ирина Сумынина из города Краснодара сообщила, что у нее четыре сына, а сейчас двое сыновей и муж участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев.
«Сейчас младшему 17, и я с ужасом думаю, исполнится 18 лет и этот пойдет», — поделилась участница встречи.
«Не надо, не надо, хватит нам», — отреагировал Путин и добавил, что одному из сыновей тоже надо бы вернуться. «Они уже повоевали, дай Бог, конечно», — сказал Путин.
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