Путин заявил, что больше набирать людей по частичной мобилизации не нужно

Президент России Владимир Путин сообщил, что больше набора не надо в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи президента с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции Ирина Сумынина из города Краснодара сообщила, что у нее четыре сына, а сейчас двое сыновей и муж участвуют в специальной военной операции в качестве добровольцев.

«Сейчас младшему 17, и я с ужасом думаю, исполнится 18 лет и этот пойдет», — поделилась участница встречи.

«Не надо, не надо, хватит нам», — отреагировал Путин и добавил, что одному из сыновей тоже надо бы вернуться. «Они уже повоевали, дай Бог, конечно», — сказал Путин.