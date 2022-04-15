Суд арестовал водителя BMW X6, который протаранил забор спорткомплекса «Обь» в Барнауле

В Барнауле прошло разбирательство по делу в отношении водителя BMW X6, который снёс забор у спорткомплекса «Обь» в Барнауле. Как сообщает «Банкфакс», водитель получил наказание в виде административного ареста на одни сутки, а дело рассматривали только по статье 12.27 КоАП («Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся»).

Виновником аварии оказался 35-летний предприниматель Дмитрий Бойко. Предположительно, он является владельцем барнаульской компании «Агросемя», которая занимается выращиванием зерновых, и соучредителем рубцовской фирмы «Югалтая». Предприятие торгует масличными семенами. По данным из открытых источников, в 2020 году чистая прибыть компании «Агросемя» составляла 2,1 млн рублей, у «Югалтая» при этом чистый убыток 12 тыс. рублей.

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Происшествия Полицейские установили личность водителя, протаранившего забор спорткомплекса «Обь» в Барнауле

Напомним, что инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье, 10 апреля. Позднее полиция установила личность мужчины, который, как оказалось, неоднократно привлекался к административной ответственности.