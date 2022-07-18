Трамвай наехал на человека в Барнауле

Трамвай наехал на пешехода на улицей Антона Петрова ближе к пересечению с улицей Малахова в Барнауле. Как рассказали amic.ru в компании «Страховой аварком», на месте работают сотрудники скорой помощи и экипаж полиции.

Согласно снимкам с места происшествия, движение трамваев по путям в сторону улицы Новгородской временно заблокировано. Состояние пострадавшего выясняется — отмечается, что изъять мужчину из-под колес удалось не поднимая вагон. Детали происшествия уточняются.

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Авто Подготовлено при содействии компании «Страховой Аварком»

Напомним, что в мае на улице Малахова по направлению к улице 50 лет СССР произошло массовое ДТП с участием двух трамваев и иномарки. Согласно снимкам с места происшествия, первый трамвай столкнулся с легковушкой на переезде через трамвайные пути, а после их «догнал» второй вагон. Движение электротранспорта временно заблокировано.