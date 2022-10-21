В Алтайском крае задержали водителя с четырьмя килограммами марихуаны

Сотрудники ГИБДД Красногорского района Алтайского края задержали водителя с марихуаной, сообщили в региональном ГУ МВД.

29-летнего автомобилиста на Toyota Starlet лейтенанты полиции Андрей Тюкин и Артём Чепоков остановили во время патрулирования накануне около 18:55 на 416-м километре Чуйского тракта.

В ходе проверки документов и визуального осмотра машины правоохранители заприметили мешок с веществом растительного происхождения. Впоследствии было установлено, что это — марихуана. Общая масса наркотика составила 4220 граммов.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»).