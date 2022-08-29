В Барнауле байкер-трюкач влетел в Audi, когда показывал прохожим свои навыки
Колесо при приземлении повело, мотоциклист не справился с управлением и врезался в припаркованную машину
29 августа 2022, 14:51
В Барнауле мотоциклист устроил ДТП на улице Мерзликина, сообщает «Инцидент Барнаул».
Как рассказала очевидица происшествия, байкер ехал с превышением скорости и при этом показывал трюки, например, «стойку на заднем колесе».
«Колесо при приземлении повело, он не справился с управлением и врезался в припаркованную машину Audi. Его скинуло с мотоцикла и он пролетел несколько метров. Мотоциклист не пострадал, взял мотоцикл и удалился», — отметила местная жительница.
ДТП с байкером в Барнауле / Фото: vk.com/incident22
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