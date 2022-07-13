В Барнауле ребенка увезли на скорой после удара головой о платформу для приема грузов

В Барнауле подросток ударился головой о металлическую платформу для приема грузов одного из магазинов. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам автора сообщения, инцидент произошел у дома по адресу Георгия Исакова 268а. 12-летний ребенок бегал с друзьями, споткнулся и ударился головой о металлическую конструкцию.

Отмечается, что с места происшествия ребенка увезли на скорой помощи. Информации о его состоянии нет.