В Барнауле ребенка увезли на скорой после удара головой о платформу для приема грузов
Мальчик играл с друзьями и ударился о металлическую конструкцию
13 июля 2022, 21:12, Илья Звягинцев
В Барнауле подросток ударился головой о металлическую платформу для приема грузов одного из магазинов. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».
По словам автора сообщения, инцидент произошел у дома по адресу Георгия Исакова 268а. 12-летний ребенок бегал с друзьями, споткнулся и ударился головой о металлическую конструкцию.
Отмечается, что с места происшествия ребенка увезли на скорой помощи. Информации о его состоянии нет.
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