В Новосибирске цыгане угрожали убийством девушке, которая поймала их на воровстве
Горожанка решила не обращаться в полицию, но готова пойти свидетелем
13 ноября 2022, 09:58, Илья Звягинцев
В Новосибирске горожанка поймала цыган на воровстве и стала жертвой угроз. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».
По её словам, она заметила, как цыгане начали воровать, после чего стала снимать их на видео.
«Грозились убить меня, если я не удалю видео. Мужчина, который был с ними, к сожалению, на видео не попал, но кричал, что вдруг он в розыске, а я снимаю, — рассказал очевидец случившегося.
На остановке разозлённые воры вышли и продолжили угрожать тому, кто сделал видеозапись.
Обращаться в суд жертва угроз не стала, но отметила, что готова пойти свидетелем.
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