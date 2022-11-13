В Новосибирске цыгане угрожали убийством девушке, которая поймала их на воровстве

В Новосибирске горожанка поймала цыган на воровстве и стала жертвой угроз. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

По её словам, она заметила, как цыгане начали воровать, после чего стала снимать их на видео.

«Грозились убить меня, если я не удалю видео. Мужчина, который был с ними, к сожалению, на видео не попал, но кричал, что вдруг он в розыске, а я снимаю, — рассказал очевидец случившегося.

На остановке разозлённые воры вышли и продолжили угрожать тому, кто сделал видеозапись.

Обращаться в суд жертва угроз не стала, но отметила, что готова пойти свидетелем.