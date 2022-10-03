В Подмосковье мобилизованные избили контрактников за то, что они пытались отнять у них вещи
К месту происшествия вызвали сотрудников полиции, но участники потасовки не стали писать заявлений
3 октября 2022, 22:09, Илья Звягинцев
В Подмосковье мобилизованные россияне избили контрактников за то, что те потребовали отдать им телефоны и экипировку. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Мужчины, которые приехали в часть, не стали терпеть поведение контрактников, в результате чего началась потасовка. По предварительным данным, в результате массовой драки пострадали 20 человек.
Контрактникам пришлось закрываться в одном из помещений, чтобы не быть избитыми, после чего на место происшествия вызвали полицию.
Писать заявления друг на друга военнослужащие не стали.
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