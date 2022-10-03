В Подмосковье мобилизованные избили контрактников за то, что они пытались отнять у них вещи

В Подмосковье мобилизованные россияне избили контрактников за то, что те потребовали отдать им телефоны и экипировку. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Мужчины, которые приехали в часть, не стали терпеть поведение контрактников, в результате чего началась потасовка. По предварительным данным, в результате массовой драки пострадали 20 человек.

Контрактникам пришлось закрываться в одном из помещений, чтобы не быть избитыми, после чего на место происшествия вызвали полицию.

Писать заявления друг на друга военнослужащие не стали.