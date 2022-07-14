Жительница Барнаула инвестировала в акции мошенников 7,5 млн рублей, чтобы подзаработать

В Алтайском крае женщина решила получать доход от торговли на международном финансовом рынке и потеряла много денег, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 49-летняя жительница Барнаула, у которой неизвестные с 1 июня 2021 года по 31 октября 2021 года похитили более 7,5 млн рублей.

«В поисках дополнительного заработка нашла в интернете объявление с предложением инвестировать в акции. Перейдя по ссылке, женщина создала заявку и вскоре с ней связался якобы сотрудник брокерской организации, который пояснил, что компания оказывает услуги по аналитической и консалтинговой информации по торговле на международном финансовом рынке с возможностью вывода денежных средств в любое время», — рассказали в ведомстве.

Женщина сделала первый взнос, а потом совершила еще несколько переводов. В итоге отправила около 135 тыс. долларов на указанный «брокером» счет.

Вывести деньги из системы она не смогла. После этого поняла, что стала жертвой мошенников.

В полиции возбудили дело по факту «мошенничества в особо крупном размере». Правоохранители призвали жителей края проявлять бдительность и не поддаваться на предложения легкой прибыли.