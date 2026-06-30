Провал на парковке едва не поглотил иномарку в центре Барнаула

После инцидента движение транспорта и пешеходов на этом участке временно ограничили

30 июня 2026, 17:16, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В центре Барнаула автомобиль едва не провалился под асфальт после обрушения дорожного покрытия. О случившемся сообщили очевидцы в Telegram-канале "Инцидент Барнаул". По их словам, происшествие произошло возле дома № 15 по улице Деповской.

На опубликованных кадрах видно, что под колесами автомобиля Nissan Teana обрушился асфальт. По предварительной информации, машину удалось своевременно эвакуировать, благодаря чему она не провалилась в образовавшийся провал.

Очевидцы также сообщили, что после инцидента движение транспорта и пешеходов на этом участке временно ограничили.

Официальной информации о причинах обрушения дорожного покрытия и сроках устранения провала на момент публикации не поступало.