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Провал на парковке едва не поглотил иномарку в центре Барнаула

После инцидента движение транспорта и пешеходов на этом участке временно ограничили

30 июня 2026, 17:16, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В центре Барнаула автомобиль едва не провалился под асфальт после обрушения дорожного покрытия. О случившемся сообщили очевидцы в Telegram-канале "Инцидент Барнаул". По их словам, происшествие произошло возле дома № 15 по улице Деповской.

На опубликованных кадрах видно, что под колесами автомобиля Nissan Teana обрушился асфальт. По предварительной информации, машину удалось своевременно эвакуировать, благодаря чему она не провалилась в образовавшийся провал.

Очевидцы также сообщили, что после инцидента движение транспорта и пешеходов на этом участке временно ограничили.

Официальной информации о причинах обрушения дорожного покрытия и сроках устранения провала на момент публикации не поступало.

Барнаул Дороги Авто
       

Комментарии 4

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Гость

17:45:05 30-06-2026

Ну наверное теплотрассу там удалили под замену, канава будь здоров - грунт от остальной части улицы пошел в сторону канавы.

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Гость

19:06:50 30-06-2026

Гость (17:45:05 30-06-2026) Ну наверное теплотрассу там удалили под замену, канава будь ... Да конечно!
Это сатана хотел утащить её в преисподню

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Гость

20:51:38 30-06-2026

Может все же метро открылось? Где касса?

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Гость

21:11:42 30-06-2026

мне кажется, это часть тротуара. Там все время по тротуару ездят и паркуются. Если так, то и не жалко

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