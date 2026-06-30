Провал на парковке едва не поглотил иномарку в центре Барнаула
После инцидента движение транспорта и пешеходов на этом участке временно ограничили
30 июня 2026, 17:16, ИА Амител
В центре Барнаула автомобиль едва не провалился под асфальт после обрушения дорожного покрытия. О случившемся сообщили очевидцы в Telegram-канале "Инцидент Барнаул". По их словам, происшествие произошло возле дома № 15 по улице Деповской.
На опубликованных кадрах видно, что под колесами автомобиля Nissan Teana обрушился асфальт. По предварительной информации, машину удалось своевременно эвакуировать, благодаря чему она не провалилась в образовавшийся провал.
Очевидцы также сообщили, что после инцидента движение транспорта и пешеходов на этом участке временно ограничили.
Официальной информации о причинах обрушения дорожного покрытия и сроках устранения провала на момент публикации не поступало.
17:45:05 30-06-2026
Ну наверное теплотрассу там удалили под замену, канава будь здоров - грунт от остальной части улицы пошел в сторону канавы.
19:06:50 30-06-2026
Гость (17:45:05 30-06-2026) Ну наверное теплотрассу там удалили под замену, канава будь ... Да конечно!
Это сатана хотел утащить её в преисподню
20:51:38 30-06-2026
Может все же метро открылось? Где касса?
21:11:42 30-06-2026
мне кажется, это часть тротуара. Там все время по тротуару ездят и паркуются. Если так, то и не жалко