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Путин утвердил штрафы до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрией

При повторном нарушении наказание будет еще серьезнее

12 декабря 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в КоАП РФ, которые устанавливают штраф до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Нововведения вводят наказание за нарушения требований при размещении и обновлении биометрических персональных данных банками, МФЦ и другими организациями. Согласно им, штраф для должностных лиц составит от 100 до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

При повторном нарушении размер штрафа увеличивается: для должностных лиц – до 500 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 1 млн, а для юридических лиц – до 1,5 млн рублей.

Владимир Путин штрафы

Комментарии 3

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Гость

18:20:30 12-12-2023

И о чем эта новость?)))

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Гость

19:16:48 12-12-2023

о чем новость? в 2020 году сдавал тест на ковид в Гемотест, так в инфе по пробиву номера появились ФИО, телефон, дата рождения, адрес регистрации и фактический адрес... все всё сливают, а наказания нет...

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Гость

12:16:28 13-12-2023

Если читать между строк, казна пустеет, нужно пополнять.

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