Путин утвердил штрафы до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрией
При повторном нарушении наказание будет еще серьезнее
12 декабря 2023, 17:35, ИА Амител
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в КоАП РФ, которые устанавливают штраф до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Нововведения вводят наказание за нарушения требований при размещении и обновлении биометрических персональных данных банками, МФЦ и другими организациями. Согласно им, штраф для должностных лиц составит от 100 до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
При повторном нарушении размер штрафа увеличивается: для должностных лиц – до 500 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 1 млн, а для юридических лиц – до 1,5 млн рублей.
18:20:30 12-12-2023
И о чем эта новость?)))
19:16:48 12-12-2023
о чем новость? в 2020 году сдавал тест на ковид в Гемотест, так в инфе по пробиву номера появились ФИО, телефон, дата рождения, адрес регистрации и фактический адрес... все всё сливают, а наказания нет...
12:16:28 13-12-2023
Если читать между строк, казна пустеет, нужно пополнять.