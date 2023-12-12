Путин утвердил штрафы до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрией

При повторном нарушении наказание будет еще серьезнее

12 декабря 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в КоАП РФ, которые устанавливают штраф до 1 млн рублей за нарушения при обращении с биометрическими персональными данными. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Нововведения вводят наказание за нарушения требований при размещении и обновлении биометрических персональных данных банками, МФЦ и другими организациями. Согласно им, штраф для должностных лиц составит от 100 до 300 тысяч рублей, для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

При повторном нарушении размер штрафа увеличивается: для должностных лиц – до 500 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 1 млн, а для юридических лиц – до 1,5 млн рублей.