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Путину доверяют 79% россиян

Об обратном заявили 12% опрошенных

19 января 2024, 17:43, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президенту Владимиру Путину доверяют 79% россиян, показал опрос ФОМ, который проводили 12-14 января среди 1500 человек.

В то же время недоверие российскому лидеру выразили 12% респондентов.

Также 81% опрошенных признались, что одобряют деятельность главы государства. 9% заявили об обратном, пишет РИА Новости.

На днях Путин выступил на форуме "Малая родина – сила России", где высказался о вечеринке Ивлеевой, о мире с Украиной, возвращении уехавших и других вопросах.

Владимир Путин опросы

Комментарии 6

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dok_CФ

18:10:25 19-01-2024

Опросили по Москве?

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Гость

08:14:22 20-01-2024

dok_CФ (18:10:25 19-01-2024) Опросили по Москве?... Да тебя забыли спросить. Ты же не доверяешь? Так обязательно сходи на выборы и проголосуй за другого кандидата. Покажи свое отношение, пошли его на пенсию.

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гость

12:01:09 20-01-2024

Гость (08:14:22 20-01-2024) Да тебя забыли спросить. Ты же не доверяешь? Так обязательно... а вы наверно живете не в России и не в курсе во сколько в стране наступает пенсионный возраст и приходит период дожития(эти все термины использовал один из представителей правительства)

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Гость

15:17:20 20-01-2024

dok_CФ (18:10:25 19-01-2024) Опросили по Москве?... Нееет, среди депутатов.

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Гость

10:18:42 20-01-2024

Могли бы писать сразу 110%, какая разница все равно никто не верит в эти цифры.

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Гость

12:55:20 20-01-2024

В кремле проводили опрос?

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