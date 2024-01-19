Путину доверяют 79% россиян
Об обратном заявили 12% опрошенных
19 января 2024, 17:43, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президенту Владимиру Путину доверяют 79% россиян, показал опрос ФОМ, который проводили 12-14 января среди 1500 человек.
В то же время недоверие российскому лидеру выразили 12% респондентов.
Также 81% опрошенных признались, что одобряют деятельность главы государства. 9% заявили об обратном, пишет РИА Новости.
На днях Путин выступил на форуме "Малая родина – сила России", где высказался о вечеринке Ивлеевой, о мире с Украиной, возвращении уехавших и других вопросах.
18:10:25 19-01-2024
Опросили по Москве?
08:14:22 20-01-2024
dok_CФ (18:10:25 19-01-2024) Опросили по Москве?... Да тебя забыли спросить. Ты же не доверяешь? Так обязательно сходи на выборы и проголосуй за другого кандидата. Покажи свое отношение, пошли его на пенсию.
12:01:09 20-01-2024
Гость (08:14:22 20-01-2024) Да тебя забыли спросить. Ты же не доверяешь? Так обязательно... а вы наверно живете не в России и не в курсе во сколько в стране наступает пенсионный возраст и приходит период дожития(эти все термины использовал один из представителей правительства)
15:17:20 20-01-2024
dok_CФ (18:10:25 19-01-2024) Опросили по Москве?... Нееет, среди депутатов.
10:18:42 20-01-2024
Могли бы писать сразу 110%, какая разница все равно никто не верит в эти цифры.
12:55:20 20-01-2024
В кремле проводили опрос?