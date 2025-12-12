Россиян предупредили о мошеннической схеме со "школьными дневниками"

Во время телефонных звонков мошенники представляются учителями и убеждают "обновить" или "перевыпустить" электронный дневник

12 декабря 2025, 22:45, ИА Амител

Ребенок за компьютером / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

ВТБ зафиксировал заметный рост мошеннических схем, направленных на школьников, их родителей и сотрудников образовательных учреждений. Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии, чтобы получить доступ к персональным данным и деньгам жертв, пишет Udm-info.

По данным банка, во время телефонных звонков мошенники представляются учителями и убеждают "обновить" или "перевыпустить" электронный дневник. В других случаях они выдают себя за школьных медработников и сообщают о необходимости "срочного медосмотра" для допуска к занятиям. В ходе таких разговоров злоумышленники пытаются выманить коды из СМС и PUSH-уведомлений от учетных записей госпорталов или банковских приложений, а также предлагают перейти по фишинговым ссылкам для якобы обязательной онлайн-регистрации.

Заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев отметил, что мошенники умело играют на доверии детей. По его словам, они используют не только звонки "из школы", но и соцсети, онлайн-игры, а также предлагают подросткам "легкий заработок", вовлекая их в дропперские схемы. В связи с этим в банке рекомендуют родителям не ограничиваться установкой защитных технологий на устройства, а заранее проговаривать с детьми порядок действий в подобных ситуациях — прекращать подозрительные разговоры, сообщать о них взрослым и перепроверять информацию у классного руководителя.

