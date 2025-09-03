Вернем традиции. Директор школы Барнаула о едином расписании, форме и оценках за поведение
Чего ждать родителям и детям от нового учебного года. Эксперт уверена: станет проще – можно не запасаться валерьянкой
03 сентября 2025, 10:05, ИА Амител
С 1 сентября 2025 года в российских школах начались "эпохальные изменения", говорят эксперты: вводят единое расписание по всей стране, домашних заданий обещают задавать меньше, ввели ГОСТ для школьной формы и даже – оценки за поведение (пока еще не везде). Зачем это нужно и к чему это все приведет, рассказала гость "Переговорки" Юлия Галкина, директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 53" с углубленным изучением отдельных предметов. По словам эксперта, одна из главных целей – вернуть традиции советского образования и сохранить лучшее из современной школы. Поговорили о "Сферуме" и Max, школьной форме, борьбе с гаджетами. И о том, какие они – современные школьники. «У нас замечательные дети», – уверяет педагог. Но многие из них одиноки без родительской любви.
Кто в "Переговорке"
Галкина Юлия Геннадьевна. Родилась 26.02.1972 г. в Барнауле.
Образование высшее: Барнаульский государственный педагогический университет, 1994 г., учитель русского языка и литературы;
менеджер образования, АКИПКРО, 2015 год.
1994–2001 – учитель русского языка и литературы, муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 40" г. Барнаула;
2001–2005 – учитель русского языка и литературы, частное общеобразовательное учреждение "Школа Евстафьева" г. Барнаула;
2006–2010 – учитель русского языка и литературы, заместитель директора по воспитательной работе, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 31", г. Барнаул;
с 2010 года по настоящее время – директор МБОУ СОШ № 53, г. Барнаул.
Награждена знаком "Почетный работник общего образования РФ", почетными грамотами администрации Алтайского края, Министерства образования и науки Алтайского края и др.
01:07 "Вернуть традиции советского образования и сохранить лучшее из современного". О том, зачем нужны очередные изменения в школах.
02:48 "Родители возмущались зря". О ГОСТе и школьной форме.
06:07 "Все получится, если захотеть". Что делать, если подросток откажется носить школьную форму?
09:15 Об интеграции платформы "Сферум" в мессенджер Max и о том, усложнит ли это жизнь учителям и родителям.
12:31 "Дети любят бумажный дневник". Как вести электронные дневники, если пропадает связь?
13:39 Как единое расписание собираются ввести во всех школах России и зачем это нужно?
16:40 Правда ли, что домашних заданий будет меньше?
19:20 "Так воспитывается патриотизм". О сокращении часов обществознания и дополнительных уроках истории.
20:38 По каким параметрам будут ставить оценки за поведение?
24:26 О гаджетах у детей: нужно не бороться, а воспитывать культуру работы, говорит эксперт.
26:19 Насколько изменились школьники? "Сегодня у нас замечательные дети", – уверяет директор школы.
28:05 "Если разбудить в ребенке самое лучшее". Об уважении к учителям и детском одиночестве без родительской любви.
Юлия не совсем в курсе про совецкие традиции в школе.
1 это единая форма близкая к военной - френч, ремень с бляхой - все четко как у солдат
2 ходить в столовую на перемене строем
3 учитель вошел -класс встает и хором приветствует
4 отдельная строка -оценки за поведение и ОПТ - общественный труд в теплицах и во дворе
5 наказание за любой проступок и совсем не такое как сегодня. Вызов на педсовет и отчисление с направлением в другую школу. При колонии для несовершеннолетних. Второй проступок и туда
6 стукачество. Да да было и это. Чтобы учитель четко знал чем живет класс это было необходимо
7 экзамены. устно. никаких вам тестов. Учитель сам знает что спрашивать и как оценивать
15:30:21 03-09-2025
умник (14:50:46 03-09-2025) Юлия не совсем в курсе про совецкие традиции в школе. 1... у вас маразм - вы спутали РИ и СССР.
16:08:35 03-09-2025
Мусик (15:30:21 03-09-2025) у вас маразм - вы спутали РИ и СССР....
РИ -Российская Империя так? Ну так тогда
8 за невыполнение заданий пороть перед классом розгами. Ученик встает перед классом лицом к классу и вытягивает руки по которым хлещут розгами вымоченными в соли
даже была пословица: Ять и Ижица -дело к розгам движется
9 После захода учителя в класс и приветствия все стоя вместе с учителем пели Боже царя храни...
и отмечу особо -все наши знаменитости Ломоносв, Менделеев, Тургенев, Пушкин, Лев Толстой итд итп учились именно так и возврат к этой школе - это мысль хорошая о которой даже Сталин думал в свое время
14:56:59 04-09-2025
Из советской школы выходил раб, это же продолжают делать такие же контуженный учителя как и это
15:10:06 08-09-2025
Гость (14:56:59 04-09-2025) Из советской школы выходил раб, это же продолжают делать так... А у нее нам и ненадобны. Надобно верные 😄
23:39:11 05-09-2025
А сейчас оттуда кто выходит? Пофигист вроде...