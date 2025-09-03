Вернем традиции. Директор школы Барнаула о едином расписании, форме и оценках за поведение

Чего ждать родителям и детям от нового учебного года. Эксперт уверена: станет проще – можно не запасаться валерьянкой

03 сентября 2025, 10:05, ИА Амител

С 1 сентября 2025 года в российских школах начались "эпохальные изменения", говорят эксперты: вводят единое расписание по всей стране, домашних заданий обещают задавать меньше, ввели ГОСТ для школьной формы и даже – оценки за поведение (пока еще не везде). Зачем это нужно и к чему это все приведет, рассказала гость "Переговорки" Юлия Галкина, директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 53" с углубленным изучением отдельных предметов. По словам эксперта, одна из главных целей – вернуть традиции советского образования и сохранить лучшее из современной школы. Поговорили о "Сферуме" и Max, школьной форме, борьбе с гаджетами. И о том, какие они – современные школьники. «У нас замечательные дети», – уверяет педагог. Но многие из них одиноки без родительской любви.

Кто в "Переговорке"



Галкина Юлия Геннадьевна. Родилась 26.02.1972 г. в Барнауле.

Образование высшее: Барнаульский государственный педагогический университет, 1994 г., учитель русского языка и литературы;

менеджер образования, АКИПКРО, 2015 год.



1994–2001 – учитель русского языка и литературы, муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 40" г. Барнаула;

2001–2005 – учитель русского языка и литературы, частное общеобразовательное учреждение "Школа Евстафьева" г. Барнаула;

2006–2010 – учитель русского языка и литературы, заместитель директора по воспитательной работе, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 31", г. Барнаул;

с 2010 года по настоящее время – директор МБОУ СОШ № 53, г. Барнаул.

Награждена знаком "Почетный работник общего образования РФ", почетными грамотами администрации Алтайского края, Министерства образования и науки Алтайского края и др.

01:07 "Вернуть традиции советского образования и сохранить лучшее из современного". О том, зачем нужны очередные изменения в школах.

02:48 "Родители возмущались зря". О ГОСТе и школьной форме.

06:07 "Все получится, если захотеть". Что делать, если подросток откажется носить школьную форму?

09:15 Об интеграции платформы "Сферум" в мессенджер Max и о том, усложнит ли это жизнь учителям и родителям.

12:31 "Дети любят бумажный дневник". Как вести электронные дневники, если пропадает связь?

13:39 Как единое расписание собираются ввести во всех школах России и зачем это нужно?

16:40 Правда ли, что домашних заданий будет меньше?

19:20 "Так воспитывается патриотизм". О сокращении часов обществознания и дополнительных уроках истории.

20:38 По каким параметрам будут ставить оценки за поведение?

24:26 О гаджетах у детей: нужно не бороться, а воспитывать культуру работы, говорит эксперт.

26:19 Насколько изменились школьники? "Сегодня у нас замечательные дети", – уверяет директор школы.

28:05 "Если разбудить в ребенке самое лучшее". Об уважении к учителям и детском одиночестве без родительской любви.