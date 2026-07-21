Беременным и детям до пяти лет такие сыры лучше не есть вовсе, а всем остальным стоит соблюдать умеренность и внимательно следить за сроками и условиями хранения

21 июля 2026, 22:00, ИА Амител

Сыр с плесенью / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В сырах с плесенью, таких как камамбер, бри, рокфор и горгонзола, используется специально культивируемая "благородная" плесень, которая не содержит микотоксинов и безопасна для человека, сообщил "Газете.ru" старший преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов. Он также отметил, что такие сыры обладают антибактериальными свойствами.

«В специально созданных сырах с плесенью, например, камамбере, бри, рокфоре, горгонзоле, используют так называемую "благородную" плесень. Это определенные штаммы — например, Penicillium camemberti (для белой корочки) или Penicillium roqueforti (для голубых прожилок). Их специально вводят в технологию производства, и в таких условиях и концентрациях они не вырабатывают опасных микотоксинов. Более того, такая плесень часто работает на пользу: обладает антибактериальными свойствами и защищает сыр от других, нежелательных микроорганизмов. Так что такие сыры вполне можно есть, если у вас нет индивидуальных противопоказаний», — добавил он.

Умнов подчеркнул, что признаки испорченного сыра включают неприятный запах, необычный цвет, кислый привкус или слизистую текстуру. Он также отметил, что у некоторых людей может быть аллергия на споры определенных видов плесени или на молочный белок, что делает употребление таких продуктов невозможным.

"Благородный" сыр может вызвать кожные высыпания, респираторные симптомы, такие как кашель и насморк, или расстройства пищеварения. Особенно осторожными следует быть людям с ослабленным иммунитетом, беременным и маленьким детям, подчеркнул эксперт.

Некоторые сыры с плесенью содержат много соли и жира, что может быть вредно для людей с артериальной гипертензией, заболеваниями почек или склонностью к ожирению. Сыр, изготовленный из непастеризованного молока, может стать источником бактериальной инфекции, такой как листериоз, что особенно опасно для беременных, пожилых и людей с иммунодефицитом, заключил Умнов.