НОВОСТИЗдоровье

Россиянам рекомендовали в жару пить простую воду, а не чай и кофе

Когда столбики термометров поднимаются выше +30°C, организм активно теряет влагу, и важно восполнять ее правильно

20 июля 2026, 22:35, ИА Амител

Мужчина пьет воду / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Мужчина пьет воду / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Кандидат медицинских наук, терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в интервью RT рассказал, можно ли использовать чай и кофе для утоления жажды в жару.

Врач отметил, что лучше всего пить воду. Однако чай способствует большему насыщению организма жидкостью, чем кофе, поскольку кофеин из чая поступает в кровь медленнее. Это связано с тем, что в чае содержится танин, который препятствует быстрому усвоению кофеина.

Кардиолог также подчеркнул, что избыточное потребление кофеина может усилить потоотделение, так как это ускоряет работу сердца.

Кроме того, он дал рекомендации по количеству воды, необходимой для поддержания водного баланса в жаркую погоду.

«Для предотвращения обезвоживания и восполнения потери жидкости нужно пить примерно 30–40 миллилитров воды на килограмм массы тела. В случае если жара особенно сильная, рекомендуется увеличить объем до 50–80 миллилитров. При этом важно пить воду небольшими глотками и отдавать предпочтение теплой воде, чтобы она лучше усваивалась», — заключил он.

Ранее врач рассказал, какие симптомы говорят о тепловом ударе. 

Жара / Изображение сгенерировано

Терапевт объяснила, сколько воды нужно пить в жару и как защититься от перегрева

Врач рекомендует отказаться от сладких и алкогольных напитков, поскольку они способствуют потере жидкости
НОВОСТИОбщество

Здоровье Россия Мнения экспертов
       

Комментарии 4

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Musik

23:16:00 20-07-2026

Много воды вымывает соль и портит кислотно-щелочной баланс, вызывая патологии в том числе сосудистой системы. И все, немедленная мучительная преждевременная смерть.

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Гость

09:11:02 21-07-2026

Musik (23:16:00 20-07-2026) Много воды вымывает соль и портит кислотно-щелочной баланс, ... Спонсор статьи - ПенсФонд Руанды. Меньше народа - больше кислорода.

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Гость

06:44:30 21-07-2026

этот кандидат что то понимает?он знает что пьют в жарких местах? почему чай лучше простой воды утоляет жажду?

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гость

15:25:42 21-07-2026

А я чай люблю в любую погоду. И кофе, и кисель, и компот. Причем, могу всё пить горяченьким.

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