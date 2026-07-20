Когда столбики термометров поднимаются выше +30°C, организм активно теряет влагу, и важно восполнять ее правильно

20 июля 2026, 22:35, ИА Амител

Мужчина пьет воду / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Кандидат медицинских наук, терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в интервью RT рассказал, можно ли использовать чай и кофе для утоления жажды в жару.

Врач отметил, что лучше всего пить воду. Однако чай способствует большему насыщению организма жидкостью, чем кофе, поскольку кофеин из чая поступает в кровь медленнее. Это связано с тем, что в чае содержится танин, который препятствует быстрому усвоению кофеина.

Кардиолог также подчеркнул, что избыточное потребление кофеина может усилить потоотделение, так как это ускоряет работу сердца.

Кроме того, он дал рекомендации по количеству воды, необходимой для поддержания водного баланса в жаркую погоду.

«Для предотвращения обезвоживания и восполнения потери жидкости нужно пить примерно 30–40 миллилитров воды на килограмм массы тела. В случае если жара особенно сильная, рекомендуется увеличить объем до 50–80 миллилитров. При этом важно пить воду небольшими глотками и отдавать предпочтение теплой воде, чтобы она лучше усваивалась», — заключил он.

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