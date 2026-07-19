Врач рекомендует отказаться от сладких и алкогольных напитков, поскольку они способствуют потере жидкости

19 июля 2026, 13:34, ИА Амител

Жара / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В жаркую погоду взрослым рекомендуется выпивать около 1,5–2 литров воды в сутки, пользоваться солнцезащитным кремом и избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы. Такие рекомендации РИА Новости дал врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алексей Абызов.

По словам специалиста, одна из главных мер профилактики перегрева — поддержание водного баланса.

«В первую очередь необходимо поддерживать водный режим, чтобы избежать обезвоживания. Взрослым рекомендуется выпивать примерно 1,5–2 литра жидкости в сутки, при отсутствии противопоказаний», — отметил Алексей Абызов.

Если человек испытывает высокие физические нагрузки или сильно потеет, объем потребляемой жидкости следует увеличить еще на 500–1000 миллилитров. При этом врач рекомендует отказаться от сладких и алкогольных напитков, поскольку они способствуют потере жидкости.

Еще одной важной мерой защиты специалист назвал использование солнцезащитного крема. Наносить его на открытые участки кожи следует за 15–30 минут до выхода на улицу. Для прогулок по городу подойдет средство с уровнем защиты SPF не ниже 30, а для отдыха на пляже или в горах — SPF 50 и выше.

Кроме того, терапевт посоветовал выбирать свободную одежду светлых оттенков и обязательно носить головной убор.

«Желательно носить свободную светлую одежду и головной убор. Физическую активность на открытом воздухе лучше перенести на утро или вечер, избегая самого жаркого времени — с 10 до 16 часов», — подчеркнул врач.

Людям, работающим на открытом воздухе, Алексей Абызов рекомендовал регулярно делать перерывы и по возможности отдыхать в тени или прохладных, хорошо проветриваемых помещениях, чтобы снизить риск перегрева.