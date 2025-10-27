Российским родителям разрешили отказываться от покупок, совершенных их детьми

История москвички заставила судей разобраться, можно ли аннулировать онлайн-заказ, который оформил ребенок

27 октября 2025, 13:45, ИА Амител

Шокированные родители / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Второй кассационный суд подтвердил право родителей отменять покупки, совершенные их детьми через совместный аккаунт в интернет-магазине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Рассматривалось дело москвички, чья полуторагодовалая дочь случайно оформила заказ из 102 товаров. Девочка, играя с телефоном, нажала кнопку "к оформлению" в приложении, после чего система подтвердила покупку и отправила товары на сборку и доставку.

Мать ребенка попыталась немедленно отменить заказ, но продавцы отказались и потребовали оплатить доставку и хранение в пункте выдачи. Женщина обратилась в суд, однако первая инстанция ее не поддержала, посчитав, что покупательница действовала неправильно, направив обращение не по официальному адресу электронной почты магазина.

Кассационный суд с этим не согласился. Судьи признали, что истец своевременно отказалась от покупки и предприняла все предусмотренные правилами действия. Таким образом, родители получили подтверждение права отменять непреднамеренные заказы, оформленные их детьми через общий аккаунт.

