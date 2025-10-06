Хотят "выдать посылку". Мошенники похищают аккаунты россиян на маркетплейсах
Аферисты звонят жертве и просят ее назвать код
06 октября 2025, 10:40, ИА Амител
В России мошенники разработали новую схему обмана. Они звонят россиянам и просят их назвать код из СМС, чтобы "выдать посылку с маркетплейса". Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточняет агентство, злоумышленник по телефону сообщает жертве о том, что ей якобы пришла посылка с маркетплейса. При этом аферист уточняет, как удобнее было бы ее получить.
«Когда человек говорит, что не ждет никакую посылку, мошенник предлагает это проверить, для чего просит назвать код из СМС», – пишет РИА Новости.
С помощью кода злоумышленник может войти в аккаунт жертвы и получить доступ к ее банковским картам.
Ранее в Банке России предупреждали, что мошенники также представляются курьерами маркетплейсов и просят назвать код для подтверждения даты и места доставки. На самом деле это одноразовый пароль от банка, который позволяет похитить деньги со счета.
В ЦБ советуют немедленно прерывать такие телефонные разговоры. Эксперты напомнили, что сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают СМС-коды, и сообщать такие данные никому нельзя.
10:58:43 06-10-2025
Скорее всего появился канал утечки инфы с СЦ и жулики активно его разрабатывают. Слишком точно попадают. Кстати, целью может быть не только код из СМС.
11:03:55 06-10-2025
С добрым утром тётя Рая, вам посылка из Китая
11:19:31 06-10-2025
Мне две недели назад уже пытались всучить. И самое главное-они знали моё имя и фамилию. Откуда?
12:56:16 06-10-2025
Гость (11:19:31 06-10-2025) Мне две недели назад уже пытались всучить. И самое главное-о... Они ещё и адрес знают.
11:21:50 06-10-2025
на маркетплейсах --- всегда подозревал