Аферисты звонят жертве и просят ее назвать код

06 октября 2025, 10:40, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В России мошенники разработали новую схему обмана. Они звонят россиянам и просят их назвать код из СМС, чтобы "выдать посылку с маркетплейса". Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, злоумышленник по телефону сообщает жертве о том, что ей якобы пришла посылка с маркетплейса. При этом аферист уточняет, как удобнее было бы ее получить.

«Когда человек говорит, что не ждет никакую посылку, мошенник предлагает это проверить, для чего просит назвать код из СМС», – пишет РИА Новости.

С помощью кода злоумышленник может войти в аккаунт жертвы и получить доступ к ее банковским картам.

Ранее в Банке России предупреждали, что мошенники также представляются курьерами маркетплейсов и просят назвать код для подтверждения даты и места доставки. На самом деле это одноразовый пароль от банка, который позволяет похитить деньги со счета.

В ЦБ советуют немедленно прерывать такие телефонные разговоры. Эксперты напомнили, что сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают СМС-коды, и сообщать такие данные никому нельзя.