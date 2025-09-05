Россиян предупредили о мошенниках, использующих нейросети в онлайн-играх

Инструменты позволяют злоумышленникам массово похищать игровые аккаунты

05 сентября 2025, 13:22, ИА Амител

Хакер / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества предупредили о новой мошеннической схеме в онлайн-играх, где активно начали использовать искусственный интеллект.

По их словам, злоумышленники с помощью нейросетей массово похищают аккаунты, выводят редкие предметы и продают их через нелегальные RMT-сервисы, превращая игровую индустрию в полигон для тестирования новых методов обмана. Об этом пишет "Газета.ru".

Главная угроза в том, что алгоритмы способны анализировать чаты и профили игроков, подстраиваясь под их стиль общения и создавая правдоподобные сообщения. Под видом помощи или бонусов они распространяют ссылки на фишинговые сайты. В отличие от традиционного спама, такие обращения выглядят естественно и вызывают доверие.

Особенно уязвимы пиратские серверы MMO-игр, где нет развитых античит-систем. Там нейросети уже фактически заменяют живых мошенников. Они ведут тысячи диалогов одновременно, не устают и постоянно совершенствуют приемы. Наибольшему риску подвергаются подростки, которые легко верят в обещания бесплатных редких предметов или ускорителей опыта в обмен на свои учетные данные.

По данным Роскачества, алгоритмы отличаются тремя ключевыми свойствами: массовостью, убедительностью и адаптивностью. Они быстро учатся обходить фильтры и блокировки. В ответ игровые компании разрабатывают "ИИ-фильтры", которые должны выявлять неестественное поведение, однако борьба приобретает характер гонки вооружений.

«Уловки мошенников всегда строятся на одном и том же – на слишком заманчивом предложении, ведущем на сторонний ресурс. Не переходите по подозрительным ссылкам и никогда не сообщайте логины и пароли даже тем, кто представляется администрацией. Настоящие службы такие данные в переписке не запрашивают», – подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко.

Ранее сообщалось, что в России фиксируется новая схема вымогательства с элементами "кибершантажa". Мошенники выходят на жертв в мессенджерах и представляются хакерами, заявляя, что их "заказали" для взлома конкретного человека.