Школьник из Новосибирска 25 минут крутился вокруг себя ради мирового рекорда

За обозначенное время он совершил 1300 оборотов

25 декабря 2025, 14:45, ИА Амител

Новосибирский семиклассник Георгий Наумов попытался установить мировой рекорд, заключающийся во вращении вокруг собственной оси. Подросток снял свое выступление на камеру, находясь под присмотром матери. На протяжении получаса он непрерывно совершал обороты, а затем предоставил видеозапись в ускоренном формате.

По словам Георгия Наумова, он давно вынашивал идею установления какого-либо рекорда. В качестве испытания он выбрал вращения, предварительно подготовившись к этому. В завершение подготовки он принял решение задокументировать свою попытку.

«Это оказалось нелегко. В целом я ощущал себя нормально, но головокружение, конечно, присутствовало. В итоге я отправил заявку со своим результатом на официальный портал Книги рекордов Гиннесса. В перспективе у меня есть и другие задумки, которые я сейчас обдумываю. К примеру, сыграть в баскетбол на значительной высоте или провести спарринг по боксу с братом, также на высоте», – рассказал Георгий Наумов новостному порталу НГС.

Анастасия Наумова, мать школьника, сообщила, что все началось с обыкновенной шутки. Георгий заинтересовался видеороликами популярного блогера, демонстрировавшего различные достижения. Вдохновившись, он захотел совершить нечто особенное.

В настоящее время школьник ожидает официального признания своего рекорда.