Великий пост. Почему он так важен для православных христиан и как питаться в это время
С 23 февраля 2026 года у верующих начинается самый трудный и долгий пост
22 февраля 2026, 06:30, ИА Амител
Великий пост — самый главный и долгий в церковном календаре. Православные христиане на 40 дней отказываются от сытной пищи, развлечений и житейских удобств, чтобы провести время в молитве и покаянии. В 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля.
Какие правила и запреты важно соблюдать в этот период — в материале amic.ru.
Что такое Великий пост и откуда он взялся?
Великий пост — это один из древнейших христианских обрядов. Первыми соблюдать его стали язычники, которые решились принять таинство Крещения. В древней Церкви крестили именно на Пасху, и оглашенные готовились к этому событию 40 дней. Они молились в храме, обучались основам веры и постились. Вместе с желающими креститься пост стали соблюдать уже крещеные христиане.
Этот религиозный обряд возник как воспоминание о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне, где он ничего не ел, много молился и подвергался искушениям дьявола. А также в память о праведниках, которые, подражая Христу, уходили в пустыню и в лишениях молились о заблудших душах. Но возвращались оттуда немногие, ведь путь был не из легких. Монахи подвергались голоду, жажде и нападению диких животных — многие попросту умирали. Поэтому перед уходом праведники просили друг у друга прощения. Отсюда пошла традиция праздновать Прощеное воскресенье за день до начала Великого поста.
В чем суть Великого Поста?
Великий пост — это подготовка к встрече воскресшего Христа, к празднованию Пасхи. Суть самого долгого и сложного православного поста — показать, что дух сильнее тела. Поэтому христиане отказываются от сытной пищи, лишают себя развлечений, житейских удобств и супружеской близости. Они пытаются провести время в молитве, самопознании и борьбе со страстями.
Истинные верующие стараются чаще бывать в храме все семь недель Великого поста. Именно участие в таинствах исповеди, причастия и богослужебной жизни помогают душе обновиться.
Что нельзя есть в Великий пост?
В древности пост был довольно строгим. Его основная идея заключалась в том, что пища должна быть недорогой и быстрой в приготовлении. Освободившиеся деньги и время полагалось использовать для богослужения и добрых дел. Позже Церковь поняла, что не все христиане могут соблюдать такие жесткие правила и установила минимум, которому должны следовать все верующие.
Так, во время Великого поста нельзя есть мясо и все продукты из него: например, колбасу, ветчину или копчености. Также запрещено употреблять животные жиры, яйца и продукты, в состав которых они входят.
Кроме того, из рациона исключают все молочные продукты и пищу с ярким вкусом: соленую, сладкую и пряности.
Но в некоторые дни поста есть и послабления. Так, в Благовещение Пресвятой Богородицы и в Вербное воскресенье можно поесть рыбы. А в Лазареву субботу разрешена рыбная икра.
А как правильно питаться в Великий пост?
В первую и последнюю неделю поститься нужно с особой строгостью. В эти дни можно есть только растительную пищу, а иногда от нее стоит отказаться совсем — например, в самый первый день и в Страстную пятницу. В понедельник, среду и пятницу (со второй по шестую неделю) допускается только сухоядение, а по вторникам и четвергам можно есть горячую пищу без масла. В субботу и воскресенье можно выпить немного красного вина. Исключение — суббота Страстной недели.
Календарь питания на семь недель Великого поста в 2026 году выглядит так:
Первая неделя (с 23 февраля по 1 марта)
- понедельник — полное воздержание от пищи;
- со вторника по пятницу — сухоядение;
- суббота и воскресенье — вареные или тушеные овощи и фрукты с растительным маслом.
Вторая неделя (с 2 по 8 марта)
- понедельник, среда и пятница — сухоядение;
- вторник и четверг — вареная растительная пища без масла;
- суббота и воскресенье — теплые овощи и фрукты с растительным маслом.
Третья неделя (с 9 по 15 марта)
- понедельник, среда и пятница — сухоядение;
- вторник и четверг — вареная растительная пища без масла;
- суббота и воскресенье — теплые овощи и фрукты с маслом.
Четвертая неделя (с 16 по 22 марта)
- понедельник, среда и пятница — сухоядение;
- вторник и четверг — вареная растительная пища без масла;
- суббота и воскресенье — теплая растительная пища с маслом.
Пятая неделя (с 23 по 29 марта)
- понедельник, среда и пятница — сухоядение;
- вторник и четверг — вареная растительная пища без масла;
- суббота, воскресенье — теплая растительная пища с маслом.
Шестая неделя (с 30 марта по 5 апреля)
- понедельник, среда и пятница — сухоядение;
- вторник и четверг — вареная растительная пища без масла;
- суббота, воскресенье — горячая пища с маслом, в Лазареву субботу можно есть рыбную икру, а в Вербное воскресенье — рыбу и морепродукты.
Седьмая неделя (с 6 по 11 апреля)
- с понедельника по четверг разрешены сухофрукты, моченые и свежие овощи и фрукты;
- пятница — полное воздержание от пищи;
- суббота — сухоядение.
Кому можно не поститься?
Чего нельзя делать в Великий Пост?
Во-первых, во время поста не венчаются. Ограничения действуют от Мясопустной недели (воскресенья перед Прощеным), до Фоминой (Красной горки). А на Красную горку церковный запрет заканчивается, и начинается пора свадеб.
Считается, что в пост стоит воздержаться от супружеской близости. Однако Иоанн Златоуст в толковании посланий святого апостола Павла писал:
«Жена не должна воздерживаться против воли мужа, и муж (не должен воздерживаться) против воли жены, потому что от такого воздержания происходит великое зло: от этого часто бывали прелюбодеяния, блудодеяния и домашнее расстройство».
Вообще интимные отношения во время поста — вопрос очень тонкий и личный. На воздержание должны быть согласны оба партнера. Если пара не знает, как поступить, то она должна обратиться за помощью к духовному наставнику.
А еще в пост нежелательно веселиться. В эти дни лучше исключить любые развлечения: театры, кино, клубы, соцсети и телевизор. Свободное время постящимся нужно провести в молитве и самопознании.
14:04:35 22-02-2026
"С 23 февраля 2026 года у верующих начинается самый трудный и долгий пост"--------- Как я благодарен своей первой учительнице, что она раскрыла нам глаза на этот опиум для народов, да еще в такое тяжёлое, как сейчас время.
15:58:43 22-02-2026
Депутатов на такую диету. А работяга загнется на таком "ядении". Где разумные врачи? Все что ли разбежались?