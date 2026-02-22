В древности пост был довольно строгим. Его основная идея заключалась в том, что пища должна быть недорогой и быстрой в приготовлении. Освободившиеся деньги и время полагалось использовать для богослужения и добрых дел. Позже Церковь поняла, что не все христиане могут соблюдать такие жесткие правила и установила минимум, которому должны следовать все верующие.

Так, во время Великого поста нельзя есть мясо и все продукты из него: например, колбасу, ветчину или копчености. Также запрещено употреблять животные жиры, яйца и продукты, в состав которых они входят.

Кроме того, из рациона исключают все молочные продукты и пищу с ярким вкусом: соленую, сладкую и пряности.

Но в некоторые дни поста есть и послабления. Так, в Благовещение Пресвятой Богородицы и в Вербное воскресенье можно поесть рыбы. А в Лазареву субботу разрешена рыбная икра.