На заправках есть все основные виды горючего

07 августа 2026, 20:05, ИА Амител

Бензин, экспорт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В администрации Барнаула прошло очередное заседание городского штаба по вопросам топливообеспечения, на котором заявили, что ситуация с горючим на заправках стабилизируется. Встречу провели под руководством замглавы города по экономической политике Сергея Рябчуна, сообщает мэрия.

«Ситуация с обеспечением топливом в Барнауле постепенно улучшается, но остается на особом контроле. Продолжается мониторинг работы заправочных станций», — сообщила председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова.

Она добавила, что на всех городских АЗС сегодня присутствуют все основные виды топлива. Средняя стоимость бензина и дизельного топлива демонстрирует тенденцию к постепенному снижению.

Городские службы жизнеобеспечения и общественный транспорт функционируют без сбоев, техника заправляется в штатном режиме. Сергей Рябчун поручил профильным ведомствам продолжить ежедневный мониторинг рынка и оперативно реагировать на любые изменения ситуации.