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Ситуация с топливом на АЗС в Барнауле стабилизируется, заявили власти города

На заправках есть все основные виды горючего

07 августа 2026, 20:05, ИА Амител

Бензин, экспорт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Бензин, экспорт / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В администрации Барнаула прошло очередное заседание городского штаба по вопросам топливообеспечения, на котором заявили, что ситуация с горючим на заправках стабилизируется. Встречу провели под руководством замглавы города по экономической политике Сергея Рябчуна, сообщает мэрия.

«Ситуация с обеспечением топливом в Барнауле постепенно улучшается, но остается на особом контроле. Продолжается мониторинг работы заправочных станций», — сообщила председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова.

Она добавила, что на всех городских АЗС сегодня присутствуют все основные виды топлива. Средняя стоимость бензина и дизельного топлива демонстрирует тенденцию к постепенному снижению.

Городские службы жизнеобеспечения и общественный транспорт функционируют без сбоев, техника заправляется в штатном режиме. Сергей Рябчун поручил профильным ведомствам продолжить ежедневный мониторинг рынка и оперативно реагировать на любые изменения ситуации.

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Барнаул Экономика Алтайский край Топливо
       

Комментарии 4

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Гость

20:32:18 07-08-2026

На "Роснефти" заправился "Евро2" прочитал когда было уже поздно. Будьте внимательны

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Гость

12:32:17 08-08-2026

Гость (20:32:18 07-08-2026) На "Роснефти" заправился "Евро2" прочитал когда было уже поз... и что случилось? ровным счетом ничего. просто по идее он должен быть дешевле заправлялся бы с удовольствием, я к зеленым себя не причисляю.

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Гость

16:17:50 08-08-2026

Гость (12:32:17 08-08-2026) и что случилось? ровным счетом ничего. просто по идее он дол... Москвич 412?

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Гость

12:32:55 08-08-2026

врут не на всех, к примеру газпром на загородной бензина нет только газ и дизель.

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