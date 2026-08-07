Ситуация с топливом на АЗС в Барнауле стабилизируется, заявили власти города
На заправках есть все основные виды горючего
07 августа 2026, 20:05, ИА Амител
В администрации Барнаула прошло очередное заседание городского штаба по вопросам топливообеспечения, на котором заявили, что ситуация с горючим на заправках стабилизируется. Встречу провели под руководством замглавы города по экономической политике Сергея Рябчуна, сообщает мэрия.
«Ситуация с обеспечением топливом в Барнауле постепенно улучшается, но остается на особом контроле. Продолжается мониторинг работы заправочных станций», — сообщила председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ирина Кожевникова.
Она добавила, что на всех городских АЗС сегодня присутствуют все основные виды топлива. Средняя стоимость бензина и дизельного топлива демонстрирует тенденцию к постепенному снижению.
Городские службы жизнеобеспечения и общественный транспорт функционируют без сбоев, техника заправляется в штатном режиме. Сергей Рябчун поручил профильным ведомствам продолжить ежедневный мониторинг рынка и оперативно реагировать на любые изменения ситуации.
20:32:18 07-08-2026
На "Роснефти" заправился "Евро2" прочитал когда было уже поздно. Будьте внимательны
12:32:17 08-08-2026
Гость (20:32:18 07-08-2026) На "Роснефти" заправился "Евро2" прочитал когда было уже поз... и что случилось? ровным счетом ничего. просто по идее он должен быть дешевле заправлялся бы с удовольствием, я к зеленым себя не причисляю.
16:17:50 08-08-2026
Гость (12:32:17 08-08-2026) и что случилось? ровным счетом ничего. просто по идее он дол... Москвич 412?
12:32:55 08-08-2026
врут не на всех, к примеру газпром на загородной бензина нет только газ и дизель.