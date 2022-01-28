"АлтПолитех" уступил новосибирскому "Триумфу-НЦВСМ" в мини-футболе

Барнаульский “АлтПолитех” начал домашний тур чемпионата России по мини-футболу с поражения от новосибирского “Триумфа-НЦВСМ”.

Турнир команд Восточной конференции Высшей лиги стартовал в спорткомплексе “Победа” 28 января. Барнаульская команда уступила гостям из Новосибирска со счётом 5:9.

29 января на паркете СК “Победа” новосибирцы встретятся с новокузнецким “Сиб-Транзитом”. Завершится барнаульский тур 30 января матчем “АлтПолитеха” и “Сиб-Транзита”.