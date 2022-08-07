Футболист Александр Соболев помог «Спартаку» победить «Урал»

Воспитанник алтайского футбола Александр Соболев внёс весомый вклад в победу московского «Спартака» над «Уралом» из Екатеринбурга. Матч четвёртого тура чемпионата России по футболу состоялся 6 августа на домашнем стадионе уральской команды и завершился со счётом 2:0 в пользу «красно-белых».

Оба мяча москвичи забили в первом тайме. На 27-й минуте отличился Квинси Промес, а на 43-й минуте второй гол в ворота хозяев забил Михаил Игнатов.

В обоих случаях голевые передачи сделал Александр Соболев. Сначала он ассистировал легионеру из Нидерландов. В концовке первой половины игры 25-летний форвард «Спартака», находясь спиной к воротам, мастерски пробросил мяч Игнатову, и тот сделал счёт 2:0.

Соболеву впервые в карьере удалось сделать две голевые передачи в одной игре чемпионата страны. А эксперты телеканала «Матч Премьер» назвали барнаульца лучшим игроком этой встречи.

После четырёх игр сезона 2022/23 года «Спартак» вместе с ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги. В активе обеих команд по 10 набранных очков.

В следующем туре 14 августа «Спартак» на домашнем стадионе сыграет против ФК «Сочи».