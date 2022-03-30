ХК «Динамо-Алтай» в гостях проиграл «Красноярским Рысям» и выбыл из розыгрыша Кубка Федерации. Шестой матч полуфинальной серии турнира состоялся 30 марта на льду красноярской «Платинум Арены» и завершился волевой победой хозяев — 4:3.

По ходу игры барнаульские хоккеисты вели в счёте 3:0, но не сумели удержать преимущество и пропустили четыре раза подряд. Таким образом, красноярцы выиграли серию с общим счётом 4:2 и стали вторыми финалистами Кубка Федерации.

Теперь в борьбе за трофей «Рысям» предстоит серия до четырёх побед против саратовского «Кристалла», а для барнаульских хоккеистов сезон завершён.