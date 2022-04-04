Хоккейный сезон закроют в Барнауле 8 апреля

Хоккейный сезон закроют в Барнауле в пятницу, 8 апреля, сообщают в пресс-службе клуба «Динамо-Алтай».

Праздник состоится в «Титов-Арене». Там пройдёт блицтурнир по хоккею, в котором сыграют команды «Динамо-Алтай», «Болельщики 22» и сборная правительства Алтайского края «Шайба».

Также в рамках праздника состоится аукцион, все средства от которого направят в помощь детям ДНР и ЛНР.

Все любители хоккея смогут пообщаться и сфотографироваться с игроками «Динамо-Алтай», получить автографы хоккеистов и посмотреть выступление группы Владимира Кислова. Праздник начнётся в 19:00. Вход свободный.