Генетика действительно влияет на формирование зубочелюстной системы, но не определяет ситуацию на 100%

23 июля 2026, 16:14, ИА Амител

Стоматолог / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Проблемы с зубами у родителей, такие как кариес, хрупкость и зубной камень, не обязательно повторятся у детей. Однако генетическая предрасположенность к этим заболеваниям действительно существует. О том, какие стоматологические проблемы могут передаваться по наследству и как с ними справляться, рассказал "Газете.ru" врач-стоматолог Артем Корякин, основатель "Клиники доктора Корякина".

По словам специалиста, по наследству передаются не сами болезни, а особенности анатомического строения зубов.

«Структура и форма зубов, цвет эмали, строение прикуса — это все может передаваться генетически. Но кариес по наследству от мамы или папы не передается. Хотя есть факторы, которые способствуют развитию некоторых болезней», — заявил он.

Врач подчеркнул, что генетика может влиять на кариес-резистентность — способность зубов сопротивляться кариесу. Если эта устойчивость низкая, зубы становятся более уязвимыми к разрушению даже при соблюдении правил гигиены. Исследования показывают, что определенные изменения в генах могут указывать на повышенный риск развития кариеса.

Глубокие фиссуры, которые представляют собой углубления на жевательных зубах и где часто застревает пища, также могут иметь наследственный характер. При генетической склонности к неправильному прикусу вредные привычки, такие как сосание пальца, могут способствовать его формированию.

«С такими особенностями важно посещать стоматолога раз в три месяца для профилактических осмотров, профессиональной гигиены и фторирования», — отмечает он.

Если у близких родственников наблюдается адентия — отсутствие зачатков постоянных зубов, — она может проявиться и у ребенка. Это состояние нельзя предотвратить, но его можно контролировать. В возрасте 6–7 лет ортопантомография позволяет выявить все зачатки зубов. Если они отсутствуют, важно максимально долго сохранять молочные зубы.

Тяжелые наследственные нарушения затрагивают структуру эмали и дентина. Например, несовершенный амелогенез — это генетическое заболевание, при котором эмаль формируется неправильно, что приводит к изменению цвета зубов и их повышенной хрупкости. Современные генетические тесты помогают оценить риски развития кариеса, пародонтита, склонность к воспалениям и скорость восстановления тканей после лечения, заключил Корякин.