Свидетели рассказали, что семья Усольцевых пошла в другую сторону от горы Буратинка
По их словам, семья направилась в лес
11 декабря 2025, 13:20, ИА Амител
В деле о пропавшей в тайге Красноярского края семье Усольцевых появилась новая ключевая информация. Свидетели, последние видевшие Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь Арину, утверждают, что они пошли не в сторону горы Буратинка, куда были направлены первоначальные поиски, а в другом направлении, сообщает aif.ru.
Как рассказала семья Корчагиных, последняя видевшая пропавших, Усольцевы вышли из автомобиля, который позже нашли волонтеры, и направились в лес. Ирина была одета легко – в шорты и футболку, хотя в тот день позже сильно похолодало.
Местные жители отмечают, что поисковые группы проверяли все возможные направления, включая альтернативные.
Эксперты усомнились, что собака семьи – корги по кличке Лада – могла помочь им в экстренной ситуации.
«Собака точно не сможет ничем помочь в лесу», – отметил отшельник с 20-летним опытом жизни в тайге.
Кинолог добавил, что все зависит от подготовки собаки и умения хозяина понимать ее сигналы.
Ранее друг пропавшего Сергея Усольцева, исследователь Валентин Дегтярев, высказывал мнение, что в гибели семьи виновно третье лицо, действовавшее из корыстных побуждений. Семья из трех человек исчезла 28 сентября во время похода к скале Буратинка в Красноярском крае, и, несмотря на масштабные поиски, их следов до сих пор не обнаружено.
14:08:15 11-12-2025
"была одета легко – в шорты и футболку" - потом достала тёплые вещи из рюкзака и пошла в гору. Ещё версии будут?
14:16:34 11-12-2025
притомили уже.
14:36:03 11-12-2025
Мусик (14:16:34 11-12-2025) притомили уже.... Соскучился по Симонян ?
14:41:41 11-12-2025
уже их кости почти истлели, а тут все гора-нора. надоело правда. давайте по весне будем волноваться. хоть похоронить по-человечески чтобы людей. а так...неуважение к гибели и тяжкой судьбе
14:04:35 12-12-2025
А эти "свидетели" где раньше были? Только что из тайги вышли?