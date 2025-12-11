Свидетели рассказали, что семья Усольцевых пошла в другую сторону от горы Буратинка

По их словам, семья направилась в лес

11 декабря 2025, 13:20, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

В деле о пропавшей в тайге Красноярского края семье Усольцевых появилась новая ключевая информация. Свидетели, последние видевшие Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь Арину, утверждают, что они пошли не в сторону горы Буратинка, куда были направлены первоначальные поиски, а в другом направлении, сообщает aif.ru.

Как рассказала семья Корчагиных, последняя видевшая пропавших, Усольцевы вышли из автомобиля, который позже нашли волонтеры, и направились в лес. Ирина была одета легко – в шорты и футболку, хотя в тот день позже сильно похолодало.

Местные жители отмечают, что поисковые группы проверяли все возможные направления, включая альтернативные.

Эксперты усомнились, что собака семьи – корги по кличке Лада – могла помочь им в экстренной ситуации.

«Собака точно не сможет ничем помочь в лесу», – отметил отшельник с 20-летним опытом жизни в тайге.

Кинолог добавил, что все зависит от подготовки собаки и умения хозяина понимать ее сигналы.

Ранее друг пропавшего Сергея Усольцева, исследователь Валентин Дегтярев, высказывал мнение, что в гибели семьи виновно третье лицо, действовавшее из корыстных побуждений. Семья из трех человек исчезла 28 сентября во время похода к скале Буратинка в Красноярском крае, и, несмотря на масштабные поиски, их следов до сих пор не обнаружено.