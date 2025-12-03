Семью Усольцевых мог погубить "эффект парадоксального раздевания"

Эксперт Евгений Буянов считает, что семья могла погибнуть из-за природных факторов и эффекта, когда на морозе люди снимают одежду, думая, что так согреются

03 декабря 2025, 15:41, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

Семью Усольцевых в тайге мог погубить комплекс природных факторов, включая редкий и опасный "эффект парадоксального раздевания". Такую версию в комментарии aif.ru высказал исследователь тайны гибели группы Дятлова Евгений Буянов. Этот эффект наблюдается при сильном переохлаждении, когда человеку начинает казаться, что одежда его охлаждает, и он снимает ее, что лишь ускоряет гипотермию.

«Существует, например, эффект парадоксального раздевания, когда на морозе людям кажется, что одежда их охлаждает, и они снимают ее с себя, чтобы как-то согреться. Но ситуация только усугубляется. Люди еще сильнее замерзают», – пояснил эксперт.

По его мнению, поиски, которые пока не дали результатов, могут затянуться до весны или лета, когда сойдет снег.

Ранее друг пропавшего Сергея Усольцева, исследователь Валентин Дегтярев, высказывал противоположное мнение, предполагая, что в гибели семьи виновно третье лицо, действовавшее из корыстных побуждений. Семья из трех человек исчезла 28 сентября во время похода к скале Буратинка в Красноярском крае, и, несмотря на масштабные поиски, их следов до сих пор не обнаружено.