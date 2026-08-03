Таиланд признал, что убийство россиян в Паттайе ударило по туристическому имиджу страны

Власти усиливают меры безопасности для туристов

03 августа 2026, 13:33, ИА Амител

Подозреваемые в убийстве брата и сестры Назимовых / Фото: полиция Таиланда

Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что убийство двух россиян в Паттайе негативно отразилось на образе страны как популярного туристического направления. Такое заявление он сделал в ходе брифинга для прессы, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По словам главы МИД, преступление стало шоком для жителей Таиланда, особенно с учетом того, что жертвами оказались двое молодых людей — 22‑летняя Диана Назимова и ее 17‑летний брат Роман. Министр вместе с премьер‑министром Анутхином Чанвиракуном связался с российским послом в Таиланде Евгением Томихиным, чтобы выразить соболезнования.

Премьер‑министр лично посетил место преступления и поручил властям, в первую очередь полиции, оперативно привлечь виновных к ответственности. Кроме того, он распорядился усилить меры безопасности для туристов. В МИД подчеркивают: поскольку Таиланд — крупное туристическое направление, подобные инциденты подрывают доверие путешественников, и власти намерены реальными действиями доказать свою решимость не допустить повторения трагедии.

При этом министр признал, что даже при максимально продуманных мерах безопасности невозможно полностью исключить присутствие криминальных элементов, которые могут эксплуатировать уязвимых людей.

«И мы, прежде всего со стороны правительства, должны делать больше», — подчеркнул Пхуангкеткеу.

Подозреваемых в убийстве — 43‑летнего Тхану Кыттхонга и 39‑летнего Тхонгчая Синина — полиция задержала 31 июля. В ходе следствия Кыттхонг признался, что лишил жизни Диану и Романа, а тела спрятал в лесу на юге Паттайи.

Преступники пояснили, что пошли на убийство, чтобы завладеть мотоциклом, на котором передвигались молодые люди. Связь с россиянами пропала утром 26 июля — в тот момент, когда они выехали из дома.