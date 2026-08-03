Таиланд признал, что убийство россиян в Паттайе ударило по туристическому имиджу страны
Власти усиливают меры безопасности для туристов
03 августа 2026, 13:33, ИА Амител
Министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что убийство двух россиян в Паттайе негативно отразилось на образе страны как популярного туристического направления. Такое заявление он сделал в ходе брифинга для прессы, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
По словам главы МИД, преступление стало шоком для жителей Таиланда, особенно с учетом того, что жертвами оказались двое молодых людей — 22‑летняя Диана Назимова и ее 17‑летний брат Роман. Министр вместе с премьер‑министром Анутхином Чанвиракуном связался с российским послом в Таиланде Евгением Томихиным, чтобы выразить соболезнования.
Премьер‑министр лично посетил место преступления и поручил властям, в первую очередь полиции, оперативно привлечь виновных к ответственности. Кроме того, он распорядился усилить меры безопасности для туристов. В МИД подчеркивают: поскольку Таиланд — крупное туристическое направление, подобные инциденты подрывают доверие путешественников, и власти намерены реальными действиями доказать свою решимость не допустить повторения трагедии.
При этом министр признал, что даже при максимально продуманных мерах безопасности невозможно полностью исключить присутствие криминальных элементов, которые могут эксплуатировать уязвимых людей.
«И мы, прежде всего со стороны правительства, должны делать больше», — подчеркнул Пхуангкеткеу.
Подозреваемых в убийстве — 43‑летнего Тхану Кыттхонга и 39‑летнего Тхонгчая Синина — полиция задержала 31 июля. В ходе следствия Кыттхонг признался, что лишил жизни Диану и Романа, а тела спрятал в лесу на юге Паттайи.
Преступники пояснили, что пошли на убийство, чтобы завладеть мотоциклом, на котором передвигались молодые люди. Связь с россиянами пропала утром 26 июля — в тот момент, когда они выехали из дома.
14:10:12 03-08-2026
Тайланд много лет попустительствует рабству в Мьянме. Кто не в курсе - пригород Банкока это уже не Тайланд. Любой таксист решивший продать туриста просто переезжает мостик и оба на -Мьянма где власти нет, рабовладельческий строй и процветают старые традиции канибализма. При этом даже если турист сбежит и пересечет речку и явится в полицию в Тайланде он по закону -преступник. За то что нелегально пересек линию границы. И да они сажают таких в тюрьму на долгие годы. Я давно пришел к выводу что Тайланд имеет откат от племен рабовладельцев за каждого нового раба. Под продажу в рабство туристов и законы его подстроены
14:59:10 03-08-2026
Холмс (14:10:12 03-08-2026) Тайланд много лет попустительствует рабству в Мьянме. Кто не... Да уж. Топографический кретинизм не излечим. Так то Мьянма другое государство.
Мья́нма (бирм. မြန်မာ [mˈjəmà]), официальное название — Респу́блика Сою́з Мья́нма (бирм. ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် [pjìˈdàʊɴzṵ θàɴˈməda̰ mˈjəmà nàɪɴŋàɴˈdɔ̀] Пьидаунзу Мьянма Найнгандо) — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части полуострова Индокитай. До 1989 года страна была известна как Би́рма.
15:19:13 03-08-2026
Горожанин. (14:59:10 03-08-2026) Да уж. Топографический кретинизм не излечим. Так то Мьянма д... причем тут кретинизм? Мьянма соседнее с тайландом государство. Наркокартели там еще 50 лет назад убрали всякую власть. Там джунгли зинданы и рабы. Россияне каждый год в тайланде пропадают и всплывают в рабстве. А законы тайланда направлены не на защиту туриста а на наказание туриста. Побывав в рабстве избитого тебя еще тайлан и посадит в тюрьму за то что ты был в рабстве. Да еще всячески препятствовать твоему поиску и освобождению будет
16:51:04 03-08-2026
Гость (15:19:13 03-08-2026) причем тут кретинизм? Мьянма соседнее с тайландом государств... но никак не пригород Бангкока. Так что мимо.
15:32:29 03-08-2026
"Ночной патруль WX-500 выходит в город на обход". Что- то там изменилось за 40 лет?