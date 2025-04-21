Такой день. Апрельский потоп в Барнауле и прекращение золотодобычи в Солонешенском районе

О главных событиях Алтайского края за 21 апреля

21 апреля 2025, 23:30, ИА Амител

Фото: Dewang Gupta / unsplash.com

21 апреля из-за обильного дождя на некоторых улицах Барнаула затопило проезжую часть.

Оказалось временно ограничено движение транспорта по улице Христенко, в районе пересечения с Павловским трактом. Также скопление воды наблюдается на ряде других улиц. Кроме "моря" на Попова затопило ул. Пролетарскую, Партизанскую, 8 Марта, бульвар 9 Января, Павловский тракт, в районе остановки "Бия". Также огромные лужи есть на пересечении улиц Северо-Западной и Исакова, на проспекте Строителей.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора о приостановке золотодобычи в Солонешенском муниципальном округе.

Читатель amic.ru пожаловался на глубокую яму, которая образовалась на проезжей части рядом со зданием № 107 на пр. Социалистическом. Он отметил, что эта дорога ведет к детскому саду.

В Барнауле на улице Молодежной под асфальт провалился легковой автомобиль. Как утверждает водитель, никаких предупреждений об аварийности данного участка дороги не было.

Инцидент произошел по ул. Молодежной, 12. Со слов владельца машины, она попала в яму в момент парковки. Перед происшествием на участке дороги была небольшая лужа.

На Змеиногорском тракте в Барнауле столкнулись автомобили УАЗ и Jeep Compass. Водителя УАЗа увезли в больницу с травмами.

Авария произошла в районе дома по адресу: Змеиногорский тракт, 34. Установлено, что Jeep Compass под управлением 62-летнего водителя столкнулся с автомобилем медицинской службы УАЗ, за рулем которого был 52-летний мужчина.

В Рубцовске в частном жилом доме на улице Коллективной произошел пожар, в результате которого погибла женщина.

В доме горели личные вещи и мебель. Спасатели локализовали пожар на площади порядка 10 "квадратов".