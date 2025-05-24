Такой день. Последние звонки и открытие движения по площади Октября

Главное за 24 мая

24 мая 2025, 23:32, ИА Амител

Фото: Tanmay Raghunath / unsplash.com

В школах Барнаула 24 мая прошли последние звонки. Одну из торжественных линеек посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В Барнауле возобновили движения транспорта по площади Октября после ремонта трамвайного переезда. Работы здесь завершили раньше планируемого.

40 новых школьных автобусов получили районы Алтайского края. Среди счастливчиков Тальменский, Рубцовский, Романовский, Суетский районы и другие.

Четырехэтажное здание гостиницы с бытовыми и торговыми помещениями хотят построить в Барнауле на улице Геодезической, 109. Проект комплекса на Солнечной Поляне рассмотрели на градсовете, однако эксперты попросили его доработать.