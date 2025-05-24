Большую гостиницу с панорамными окнами хотят построить в новом микрорайоне Барнаула

Проект комплекса на Солнечной Поляне рассмотрели на градсовете

24 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Проект гостиницы на Геодезической в Барнауле

Проект четырехэтажного здания гостиницы с бытовыми и торговыми помещениями планируют построить в Барнауле на улице Геодезической, 109. По соседству расположен спортивный комплекс "Ривер". Проект представили 22 мая на заседании градсовета города.

Что известно о проекте?

Его представил архитектор Павел Гуркович. Площадь участка, расположенного в границах улиц Солнечная Поляна, Геодезическая, Багряная и Жасминная, – 0,6 га. Помимо "Ривера", рядом расположен ЖК "Норд", а также небольшая церковь.

Павел Гуркович сразу же предупредил, что учитывал окружающую застройку. Важно, что проезд к гостинице сделают с территории "Ривера". Сейчас уже идут переговоры, чтобы руководство комплекса выделило необходимую территорию.

Что касается здания, то оно будет четырехэтажным и построено из кирпича. На первом этаже разместят общепит, торговые и бытовые помещения для жителей ближайших домов. Второй и третий этажи займут типовые номера гостиницы с душевыми и туалетами. Причем туалет будет один на этаже. Четвертый этаж с витражным остеклением рассчитан на премиальный уровень, поэтому там разместят просторные номера.

Основной вход сделают на улице Солнечная Поляна. На заднем фасаде разместят отдельные входы для загрузки и входы в торговые помещения. Также предусмотрена парковка на 51 автомобиль и ночная подсветка.

Что сказали о проекте эксперты?

В целом отнеслись сдержано. Все отметили, что здание явно не похоже на гостиницу: номера все маленькие, а также никто не захочет якобы жить в номерах с панорамными окнами, где человек будет чувствовать себя уязвимым.

Архитектора Владимира Золотова, в частности, не устроило, что гостиница не "вписана" в проект застройки, который разработан и утвержден.

Директор "Творческой мастерской "Призма" Наталья Кан вообще была уверена, что архитекторам "подложили" нечто другое, но не гостиницу.

"Типология здания не соответствует его функциональному назначению. Абсолютно не функционален фасад, что за огромные стеклянные конструкции на верхнем этаже? В комнате с прозрачными стенами вы планируете селить по 12 человек? Само по себе здание интересное. Но если "плясать" от функции, то гостиница эта отвратительная, и потом, что за санузлы в конце коридора, я думала, что сейчас такого уже не бывает", – возмутилась Наталья Кан.

В итоге заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров решил, что на проект нужно будет посмотреть после того, как архитекторы его доработают и объяснят, как гостиница будет влиять на окружающую застройку. Иными словами, проект не приняли.