Врач рассказала, кому нельзя есть капусту
Полезный овощ может вызвать вздутие, колики и раздражение слизистой
17 апреля 2026, 22:31, ИА Амител
Белокочанная капуста известна своими полезными свойствами, и ее терапевтический потенциал был признан задолго до открытия витаминов. Однако не всем и не всегда этот овощ идет на пользу, предупреждает нутрициолог Светлана Зверева в беседе с aif.ru.
По словам специалиста, тем, кто раньше не употреблял много клетчатки, вводить капусту в рацион нужно постепенно. Резкое увеличение может привести к вздутию и тошноте.
Кроме того, сырая капуста способна вызывать колики и вздутие у маленьких детей. Нутрициолог советует давать этот овощ детям только с трех лет и исключительно в термически обработанном виде.
Врач также составила список противопоказаний, при которых от капусты лучше отказаться:
- заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения — гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь, энтерит, колит, панкреатит. Грубые пищевые волокна могут раздражать слизистую;
- инфаркт миокарда;
- капустный сок также может быть под запретом из-за усиления газообразования;
- индивидуальная непереносимость витамина U (встречается редко);
- повышенная кислотность желудка. Хотя сок капусты имеет нейтральный pH, при избыточной секреции он может вызывать дискомфорт.
