В Алтайском крае зафиксировали рост случаев обмана семей военных лжеюристами
Около 30% всех обращений за 2025 год связаны с темой специальной военной операции
06 апреля 2026, 08:44, ИА Амител
В Алтайском крае растет число жалоб на недобросовестные юридические фирмы, работающие с военнослужащими и их семьями. О проблеме сообщили "Вести Алтай", а также подтвердили в аппарате уполномоченного по правам человека.
На прошлой неделе в крае задержали руководителя одной из таких компаний. При этом, по оценке специалистов, это может быть не единственный случай деятельности так называемых псевдоюристов в регионе.
По данным аппарата омбудсмена, около 30% всех обращений за 2025 год связаны с темой специальной военной операции. Значительная часть жалоб касается поиска военнослужащих, а также действий юридических посредников, которые, как утверждают заявители, злоупотребляют доверием граждан.
«До тех пор, пока они не будут чувствовать неотвратимость наказания — мы не добьемся перелома. К сожалению, случаи эти не редки. Мы часто наблюдаем мошенничество в этой сфере», — отметил Антон Васильев.
Ранее в Алтайском крае было возбуждено уголовное дело о хищении денег под видом оказания юридических услуг членам семей участников специальной военной операции. Индивидуальный предприниматель вместе с товарищами в марте 2023 года арендовал в Барнауле офис, где проводились беседы с родственниками военнослужащих. Им предлагалось заключать договоры об оказании помощи в поиске без вести пропавших бойцов и получении различных выплат.
Семьи военнослужащих по какой-то причине считают себя обманутыми - формируется недоверие к государству.
Жулики подтягиваются в образовавшуюся рыночную нишу.
08:59:48 06-04-2026
Это закономерно!!!, люди вынуждены искать кто поможет, так как военкоматы, народные фронты и прочие самоустранились или футболят граждан с их проблемами, вот верят бедные разуверовавшиеся во все инстанции, вот и лукаются куда не попадя в надежде что помогут....
09:13:28 06-04-2026
Как-то очень скупо и вскользь упомянули ситуации в которых всплывают эти юристы. А ведь по-сути это основная причина, вот написано например "поиск" чего и кого поиск, и зачем для этого юристы? Люди не знакомые с подобными ситуациями ничего не поймут из этих формулировок. А между тем именно действия или бездействия МО заставляют людей самих обращаться к таким юристам, экстрасенсам и прочим помогайкам
09:22:40 06-04-2026
Есть нормальные зарекомендовавшие себя конторы. Зачем обращаться к псевдоюрикам? Лучше немного подождать в очереди, чем потом терять.
09:41:03 06-04-2026
Гость (09:22:40 06-04-2026) Есть нормальные зарекомендовавшие себя конторы. Зачем обраща... Посмотрел бы я на ваш логичный подход когда ваш сын два месяца не выходит на связь. А в МО отвечают, что уточнят и разберутся. Конечно первая мысль в такой ситуации, это немного подождать изучить рынок юристов отзывы и т.д. Особенно если вы женщина пенсионного возраста например. Я первый комментарий об этом и написал, большинство людей не понимают о чём речь в статье
09:42:34 06-04-2026
Гость (09:22:40 06-04-2026) Есть нормальные зарекомендовавшие себя конторы. Зачем обраща... Ну да, нуда. Вы еще порекомендуйте самостоятельно контракт подписать.
09:53:29 06-04-2026
А в чём, собственно, их обвиняют? Юридическая работа в этом и заключается, чтобы несвязное облечь в правильную юридическую форму. Договор заключили, и юристы пишут правильные запросы куда надо. Договор купли-продажи автомобиля тоже прост, а возле ГАИ всегда очереди его распечатать и подписать, и никто о злоупотреблении не говорит. Любой чих нынче нужно юридически грамотно оформить. Поэтому к юристам вопросов быть не должно. Заказуха короче на юристов. Вот доведёте юристов, и они начнут задавать правильные и неудобные вопросы о правовом обосновании всего Этого.