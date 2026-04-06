В Алтайском крае зафиксировали рост случаев обмана семей военных лжеюристами

Около 30% всех обращений за 2025 год связаны с темой специальной военной операции

06 апреля 2026, 08:44, ИА Амител

Коррупция, адвокат / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Алтайском крае растет число жалоб на недобросовестные юридические фирмы, работающие с военнослужащими и их семьями. О проблеме сообщили "Вести Алтай", а также подтвердили в аппарате уполномоченного по правам человека.

На прошлой неделе в крае задержали руководителя одной из таких компаний. При этом, по оценке специалистов, это может быть не единственный случай деятельности так называемых псевдоюристов в регионе.

По данным аппарата омбудсмена, около 30% всех обращений за 2025 год связаны с темой специальной военной операции. Значительная часть жалоб касается поиска военнослужащих, а также действий юридических посредников, которые, как утверждают заявители, злоупотребляют доверием граждан.

«До тех пор, пока они не будут чувствовать неотвратимость наказания — мы не добьемся перелома. К сожалению, случаи эти не редки. Мы часто наблюдаем мошенничество в этой сфере», — отметил Антон Васильев.

Ранее в Алтайском крае было возбуждено уголовное дело о хищении денег под видом оказания юридических услуг членам семей участников специальной военной операции. Индивидуальный предприниматель вместе с товарищами в марте 2023 года арендовал в Барнауле офис, где проводились беседы с родственниками военнослужащих. Им предлагалось заключать договоры об оказании помощи в поиске без вести пропавших бойцов и получении различных выплат.