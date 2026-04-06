Минцифры: защита iOS мешает находить VPN на iPhone

Ведомство направило онлайн‑платформам алгоритм поиска VPN

06 апреля 2026, 10:41, ИА Амител

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ направило крупнейшим интернет‑площадкам методические рекомендации по выявлению инструментов обхода блокировок, в том числе VPN‑сервисов.

Как сообщает РБК, ключевой проблемой в документе названа сложность обнаружения VPN‑трафика на устройствах Apple.

Ведомство подчеркивает, что особое внимание при проверках нужно уделять платформам Android и iOS: именно на них установлено около 80% всех приложений.

Предложенная стратегия мониторинга состоит из трех этапов: сначала проводится верификация IP‑адреса, затем — программный анализ непосредственно через приложение, а на завершающей стадии выполняются дополнительные тесты операционной системы.

Среди признаков возможного использования средств обхода ограничений названы, в частности, расхождение между регионом IP‑адреса и фактическим местоположением пользователя в России либо регулярная смена IP‑адресов.

Сервисы должны будут передавать собранные данные регулятору. При этом в министерстве отмечают существенные различия в возможностях диагностики на разных платформах.

«На Android определить использование зашифрованного туннеля сравнительно несложно, тогда как политика безопасности Apple серьезно осложняет подобную проверку. Настройки конфиденциальности и изоляция сторонних приложений в среде iOS ограничивают доступ к системным параметрам и данным других сервисов — из‑за этого глубокая проверка на устройствах Apple практически невозможна», — говорится в публикации.

Кроме того, специалисты выделили и иные технические сложности, мешающие эффективному контролю. К ним относятся, например, установка VPN на роутерах и применение технологии раздельного туннелирования трафика.

В рекомендациях также зафиксирован риск ложных срабатываний. На текущий момент нет надежных алгоритмов, способных гарантированно отличить корпоративный VPN (используемый в рабочих целях) от сервисов для обхода цензуры. Это может привести к ошибочной блокировке легитимных ресурсов.

Напомним, ранее Минцифры предложило крупнейшим российским онлайн‑платформам подключиться к противодействию VPN‑сервисам и рекомендовало начать блокировку трафика через средства обхода ограничений не позднее 15 апреля. При этом ранее в МВД опровергли слухи о проверке телефонов на наличие VPN.