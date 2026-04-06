Минцифры: защита iOS мешает находить VPN на iPhone
Ведомство направило онлайн‑платформам алгоритм поиска VPN
06 апреля 2026, 10:41, ИА Амител
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ направило крупнейшим интернет‑площадкам методические рекомендации по выявлению инструментов обхода блокировок, в том числе VPN‑сервисов.
Как сообщает РБК, ключевой проблемой в документе названа сложность обнаружения VPN‑трафика на устройствах Apple.
Ведомство подчеркивает, что особое внимание при проверках нужно уделять платформам Android и iOS: именно на них установлено около 80% всех приложений.
Предложенная стратегия мониторинга состоит из трех этапов: сначала проводится верификация IP‑адреса, затем — программный анализ непосредственно через приложение, а на завершающей стадии выполняются дополнительные тесты операционной системы.
Среди признаков возможного использования средств обхода ограничений названы, в частности, расхождение между регионом IP‑адреса и фактическим местоположением пользователя в России либо регулярная смена IP‑адресов.
Сервисы должны будут передавать собранные данные регулятору. При этом в министерстве отмечают существенные различия в возможностях диагностики на разных платформах.
«На Android определить использование зашифрованного туннеля сравнительно несложно, тогда как политика безопасности Apple серьезно осложняет подобную проверку. Настройки конфиденциальности и изоляция сторонних приложений в среде iOS ограничивают доступ к системным параметрам и данным других сервисов — из‑за этого глубокая проверка на устройствах Apple практически невозможна», — говорится в публикации.
Кроме того, специалисты выделили и иные технические сложности, мешающие эффективному контролю. К ним относятся, например, установка VPN на роутерах и применение технологии раздельного туннелирования трафика.
В рекомендациях также зафиксирован риск ложных срабатываний. На текущий момент нет надежных алгоритмов, способных гарантированно отличить корпоративный VPN (используемый в рабочих целях) от сервисов для обхода цензуры. Это может привести к ошибочной блокировке легитимных ресурсов.
Напомним, ранее Минцифры предложило крупнейшим российским онлайн‑платформам подключиться к противодействию VPN‑сервисам и рекомендовало начать блокировку трафика через средства обхода ограничений не позднее 15 апреля. При этом ранее в МВД опровергли слухи о проверке телефонов на наличие VPN.
11:10:42 06-04-2026
Давайте пожалеем Министерство цифровой деградации, что оно не может портить людям жизнь
12:11:04 06-04-2026
Вот теперь появилась реальная причина купить яблочный телефон
13:47:52 06-04-2026
то есть, иными словами, айфон своею безопасностью наршушает закон рф? ну точнее желание государево, следить за пользователями?
Мошт тоже купить этот огрызок, чисто врагам, ой властям, (простите Т9) на зло
02:26:21 07-04-2026
Гость (13:47:52 06-04-2026) то есть, иными словами, айфон своею безопасностью наршушает ... ты бы тут отслеживал базар то
19:33:19 06-04-2026
придётся опять 2 телефона таскать - рабочий и личный
02:25:45 07-04-2026
Гость (19:33:19 06-04-2026) придётся опять 2 телефона таскать - рабочий и личный... ну а ты как ходишь на свои счета**? с одного телефона что-ли? у норм чуваков яблоко как свои и андроид как исключительно банковский!! ну наверное там нищие накопления у тебя, тогда ерунда кнч
02:24:08 07-04-2026
отличная реклама Яблок. Все - на яблоки!! кста у меня в семье только они у всех. и как выясняю -не зря.ну и проговорился ткут коекто про " ... блокировке легитимных ресурсов"
02:27:06 07-04-2026
а амику кто слил эти готовящиеся меры? оч интересно
21:39:13 21-04-2026
Это же хорошая новость?